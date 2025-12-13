Pianeta Milan
Michele Fratini, intermediario di calciomercato e talent scout, ci rivela alcuni dei piani di calciomercato del Milan. I nomi per l'attacco
Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in ESCLUSIVA Michele Fratini, intermediario di mercato e talent scout. Tema principale il possibile interesse rossonero per Dodo della Fiorentina (leggi qui tutte le sue parole). Oltre alla difesa, il Milan potrebbe pensare a un colpo di calciomercato in attacco, molto potrebbe dipendere da Gimenez.

Calciomercato Milan, due nomi in esclusiva per l'attacco

Ecco i due nomi svelati da Fratini: "Il Milan si sta guardando intorno anche per potenziare l’attacco. Pensa a Gianluca Scamacca dell'Atalanta, tornato dall’infortunio, e ad Ayase Ueda dal Feyenoord. Ueda ricorda molto Mateo Retegui. Si muove tra le linee, attacca lo spazio, controlla bene la palla. Si fa tenere sempre pronto, pagato 8 milioni di euro e rivendibile a 15. Un prezzo più che fattibile per il Milan".

Vedremo se davvero i rossoneri si muoveranno a gennaio anche in attacco. Queste le parole di Allegri in conferenza sull'attacco e il mercato: "Fino a gennaio, anche volendo, non può arrivare nessuno. Dobbiamo trovare soluzioni in un gruppo che me ne dà. Sono sereno. Se non abbiamo due punte giocheremo con una. La società sarà vigile, ma noi dobbiamo pensare alla partita di domani che è la cosa più importante".

