Vedremo se davvero i rossoneri si muoveranno a gennaio anche in attacco. Queste le parole di Allegri in conferenza sull'attacco e il mercato: "Fino a gennaio, anche volendo, non può arrivare nessuno. Dobbiamo trovare soluzioni in un gruppo che me ne dà. Sono sereno. Se non abbiamo due punte giocheremo con una. La società sarà vigile, ma noi dobbiamo pensare alla partita di domani che è la cosa più importante".