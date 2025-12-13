Michele Fratini, intermediario di calciomercato e talent scout, ci rivela alcuni dei piani di calciomercato del Milan. I nomi per l'attacco
Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in ESCLUSIVA Michele Fratini, intermediario di mercato e talent scout. Tema principale il possibile interesse rossonero per Dodo della Fiorentina (leggi qui tutte le sue parole). Oltre alla difesa, il Milan potrebbe pensare a un colpo di calciomercato in attacco, molto potrebbe dipendere da Gimenez.
Calciomercato Milan, due nomi in esclusiva per l'attacco
Ecco i due nomi svelati da Fratini: "Il Milan si sta guardando intorno anche per potenziare l’attacco. Pensa a Gianluca Scamacca dell'Atalanta, tornato dall’infortunio, e ad Ayase Ueda dal Feyenoord. Ueda ricorda molto Mateo Retegui. Si muove tra le linee, attacca lo spazio, controlla bene la palla. Si fa tenere sempre pronto, pagato 8 milioni di euro e rivendibile a 15. Un prezzo più che fattibile per il Milan".