Fullkrug, visite terminate in clinica privata: prossima tappa Casa Milan | PM
CALCIOMERCATO MILAN
Fullkrug, visite terminate in clinica privata: prossima tappa Casa Milan | PM
00:34
Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Direzione Casa Milan
Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto, continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Come filmato dal nostro Stefano Bressi, il calciatore tedesco è uscito dalla Columbus Clinic Center dopo ulteriori visite approfondite. Ora direzione Casa Milan. Ecco il video per Pianeta Milan