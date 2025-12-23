PIANETAMILAN i nostri video Milan, Fullkrug arrivato in clinica per ulteriori visite: ecco il video | PM
CALCIOMERCATO MILAN
00:16
Il calciatore tedesco Fullkrug in arrivo dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto, continua la sua prima giornata da attaccante del Milan. Come filmato dal nostro Stefano Bressi, il calciatore tedesco è arrivato presso il Columbus Clinic Center per visite approfondite. Ecco il video per Pianeta Milan