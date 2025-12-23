Pianeta Milan
Milan, Füllkrug va di corsa: oggi visite e firma, poi in campo già a Cagliari. Il punto

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, arriva al Milan dal West Ham per la sessione invernale di calciomercato: sarà tesserato alla riapertura delle liste, il prossimo 2 gennaio 2026. Ecco il suo programma odierno e i dettagli dell'affare
Ieri sera, all'aeroporto di Milano-Malpensa, è sbarcato Niclas Füllkrug: classe 1993, il centravanti tedesco si appresta a diventare il nuovo attaccante del Milan per la sessione invernale di calciomercato. Dopo le esperienze in patria con Greuther Fürth, Norimberga, Hannover, Werder Brema e Borussia Dortmund, più quella in Inghilterra con il West Ham, ora, per Füllkrug, si spalancano le porte dell'Italia e della Serie A.

Calciomercato, il Milan accoglie Füllkrug

Non è andata bene, per l'attaccante autore anche di 14 gol in 24 partite con la Germania, l'avventura a Londra tra pochi gol e tanti infortuni: il West Ham, che lo aveva acquistato per circa 30 milioni di euro, lo ha lasciato partire alle condizioni richieste dal Milan. Ovvero quelle di un prestito gratuito fino al prossimo 30 giugno 2026, con il Milan che pagherà 1,3 milioni di euro di stipendio al giocatore. Nel caso in cui i rossoneri decidessero, poi, di esercitare il diritto di riscatto per Füllkrug, potrebbero farlo versando agli 'Hammers' appena 5 milioni di euro.

Oggi Füllkrug sosterrà le visite mediche con il Milan, quindi firmerà il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi per i mesi a venire. Se tutto andrà bene, domani l'attaccante con le caratteristiche tecniche e fisiche tanto desiderate dal tecnico Massimiliano Allegri potrà iniziare ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello agli ordini del tecnico rossonero. Chiaramente, Füllkrug potrà essere tesserato soltanto a partire dal prossimo 2 gennaio 2026, alla riapertura ufficiale del calciomercato. Fino a quel momento si allenerà con il Diavolo.

Per Cagliari-Milan di campionato della stessa sera, però, potrà essere in campo: la Lega Serie A, infatti, ha concesso ai sardi e ai rossoneri una deroga per poter schierare gli eventuali nuovi acquisti, la sera stessa del tesseramento, "a condizione che il deposito del contratto venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno gara".

