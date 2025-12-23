Oggi Füllkrug sosterrà le visite mediche con il Milan, quindi firmerà il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi per i mesi a venire. Se tutto andrà bene, domani l'attaccante con le caratteristiche tecniche e fisiche tanto desiderate dal tecnico Massimiliano Allegri potrà iniziare ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello agli ordini del tecnico rossonero. Chiaramente, Füllkrug potrà essere tesserato soltanto a partire dal prossimo 2 gennaio 2026, alla riapertura ufficiale del calciomercato. Fino a quel momento si allenerà con il Diavolo.
Per Cagliari-Milan di campionato della stessa sera, però, potrà essere in campo: la Lega Serie A, infatti, ha concesso ai sardi e ai rossoneri una deroga per poter schierare gli eventuali nuovi acquisti, la sera stessa del tesseramento, "a condizione che il deposito del contratto venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno gara".
