Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, arriva al Milan dal West Ham per la sessione invernale di calciomercato: sarà tesserato alla riapertura delle liste, il prossimo 2 gennaio 2026. Ecco il suo programma odierno e i dettagli dell'affare

Ieri sera, all'aeroporto di Milano-Malpensa , è sbarcato Niclas Füllkrug : classe 1993 , il centravanti tedesco si appresta a diventare il nuovo attaccante del Milan per la sessione invernale di calciomercato . Dopo le esperienze in patria con Greuther Fürth , Norimberga , Hannover , Werder Brema e Borussia Dortmund , più quella in Inghilterra con il West Ham , ora, per Füllkrug, si spalancano le porte dell' Italia e della Serie A .

Calciomercato, il Milan accoglie Füllkrug

Non è andata bene, per l'attaccante autore anche di 14 gol in 24 partite con la Germania, l'avventura a Londra tra pochi gol e tanti infortuni: il West Ham, che lo aveva acquistato per circa 30 milioni di euro, lo ha lasciato partire alle condizioni richieste dal Milan. Ovvero quelle di un prestito gratuito fino al prossimo 30 giugno 2026, con il Milan che pagherà 1,3 milioni di euro di stipendio al giocatore. Nel caso in cui i rossoneri decidessero, poi, di esercitare il diritto di riscatto per Füllkrug, potrebbero farlo versando agli 'Hammers' appena 5 milioni di euro.