Nonostante le smentite di rito, arrivate sia tramite il direttore sportivo Igli Tare sia tramite l'allenatore Massimiliano Allegri, il Milan, nella sessione invernale di calciomercato, ha intenzione di apportare dei correttivi importanti al proprio organico. Se già 19 giocatori di movimento sembravano pochi a inizio stagione, figuratevi quanti possono sembrare ora che, con la stagione in pieno svolgimento, il Diavolo ha accusato una serie piuttosto importante di infortuni. Urgono rimedi, gennaio è alle porte e il Diavolo sarà protagonista. PROSSIMA SCHEDA