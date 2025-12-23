Pianeta Milan
Milan, risoluzione del contratto per Origi: due soli gol, un lauto stipendio e la sparizione

Divock Origi, classe 1995, non è più un giocatore tesserato per il Milan: l'attaccante belga ex Liverpool ha finalmente firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Le ultime news
Divock Origi, classe 1995, attaccante belga che il Milan ingaggiò a parametro zero nell'estate 2022, ha firmato la risoluzione del contratto con il club di Via Aldo Rossi, e, pertanto, da oggi non è più ufficialmente un calciatore rossonero. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il Milan lo scelse, quell'anno lì, come rinforzo post-Scudetto per quanto fatto a Liverpool, in Premier League e Champions League. Dopo una stagione molto negativa (appena 2 gol in campionato, contro Monza e Sassuolo, più un assist) e 36 presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, fu prestato al Nottingham Forest.

Fallito anche con la maglia 'rosso Garibaldi', Origi è rientrato alla base nell'estate 2024. Da allora, ha rifiutato qualsiasi trasferimento altrove. Non si è più visto all'opera su un campo di calcio, né al Milan né da altre parti. Ora, finalmente, la risoluzione contrattuale è cosa fatta: era sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2026, al lauto stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione.

