Divock Origi, classe 1995, non è più un giocatore tesserato per il Milan: l'attaccante belga ex Liverpool ha finalmente firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Le ultime news

Divock Origi , classe 1995 , attaccante belga che il Milan ingaggiò a parametro zero nell'estate 2022 , ha firmato la risoluzione del contratto con il club di Via Aldo Rossi, e, pertanto, da oggi non è più ufficialmente un calciatore rossonero. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Origi non è più un giocatore del Milan

Il Milan lo scelse, quell'anno lì, come rinforzo post-Scudetto per quanto fatto a Liverpool, in Premier League e Champions League. Dopo una stagione molto negativa (appena 2 gol in campionato, contro Monza e Sassuolo, più un assist) e 36 presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, fu prestato al Nottingham Forest.