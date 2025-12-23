LEGGI ANCHE: Calciomercato, il rinforzo da Milan per la difesa: Tare e Allegri ci provano sul serio >>>
Fallito anche con la maglia 'rosso Garibaldi', Origi è rientrato alla base nell'estate 2024. Da allora, ha rifiutato qualsiasi trasferimento altrove. Non si è più visto all'opera su un campo di calcio, né al Milan né da altre parti. Ora, finalmente, la risoluzione contrattuale è cosa fatta: era sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2026, al lauto stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA