Ravezzani: “Milan, programmare a 6 mesi raramente porta a risultati. Ma il bilancio sorride …”

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', sul social network 'X', ci è andato giù pesante con la gestione del Milan targata Giorgio Furlani. Ecco il suo post che, tra allenatori e mercato, non risparmia proprio nessuno
Il Milan sta per concludere, con il West Ham, l'acquisizione - con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto - dell'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund. Il Diavolo, poi, sta cercando anche un difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri ma, anche in questo caso, il club di Via Aldo Rossi sta sondando quasi esclusivamente profili che possono spostarsi con la formula del prestito.

Il budget, per il club di Via Aldo Rossi, è limitato e, pertanto, il direttore sportivo Igli Tare deve muoversi con le risorse che ha a disposizione. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ci è andato giù pesante con la gestione del club rossonero, che porta il nome dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

LEGGI ANCHE: Milan, Bierhoff: "Füllkrug? Non è veloce, ma ha tutti questi altri pregi. E i compagni lo ascoltano" >>>

"Sei mesi a Fonseca, 6 a Conceicao, 6 anche a Walker, Sottil e Joao Felix. Un anno fa di questi tempi il Milan seguiva lo stesso schema Furlani. Programmare a 6 mesi raramente porta a risultati. Ma il bilancio sorride e questo sembra contare più di tutto", il commento social di Ravezzani.

