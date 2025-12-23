Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', sul social network 'X', ci è andato giù pesante con la gestione del Milan targata Giorgio Furlani. Ecco il suo post che, tra allenatori e mercato, non risparmia proprio nessuno

Il Milan sta per concludere, con il West Ham, l'acquisizione - con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto - dell'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund. Il Diavolo, poi, sta cercando anche un difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri ma, anche in questo caso, il club di Via Aldo Rossi sta sondando quasi esclusivamente profili che possono spostarsi con la formula del prestito.