Ieri sera il Milan ha accolto in Italia l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug , classe 1993 , che arriverà in prestito gratuito dal West Ham , con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L'ex Borussia Dortmund , però, non sarà di certo l'unico rinforzo che i dirigenti Giorgio Furlani , Geoffrey Moncada e Igli Tare regaleranno all'allenatore Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Milan, le ultime news di Di Marzio sul difensore

Come minimo, infatti, il Diavolo acquisterà - al netto degli innesti 'giovani' come Juan David Arizala e Andrej Kostić - un rinforzo per la Prima Squadra in difesa, visto che Matteo Gabbia è reduce da un infortunio, che Koni De Winter non ha quasi mai convinto quando è stato utilizzato e che il giovane David Odogu, di fatto, non ha mai visto il campo in quest'annata. Per lui, 11' in Coppa Italia contro il Lecce, poi un po' di Serie D con il Milan Futuro.