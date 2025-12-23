Pianeta Milan
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha spiegato come intende muoversi il Milan per l'acquisto del suo nuovo difensore centrale nell'imminente finestra trasferimenti. Spunta un nome davvero a sorpresa. Le ultime
Ieri sera il Milan ha accolto in Italia l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, che arriverà in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L'ex Borussia Dortmund, però, non sarà di certo l'unico rinforzo che i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare regaleranno all'allenatore Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Milan, le ultime news di Di Marzio sul difensore

Come minimo, infatti, il Diavolo acquisterà - al netto degli innesti 'giovani' come Juan David Arizala e Andrej Kostić - un rinforzo per la Prima Squadra in difesa, visto che Matteo Gabbia è reduce da un infortunio, che Koni De Winter non ha quasi mai convinto quando è stato utilizzato e che il giovane David Odogu, di fatto, non ha mai visto il campo in quest'annata. Per lui, 11' in Coppa Italia contro il Lecce, poi un po' di Serie D con il Milan Futuro.

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione - nella trasmissione 'L'Originale' - sulla ricerca, in casa rossonera, di un nuovo centrale. "Il Milan ora deve fare un difensore, sta cercando di capire chi potrà muoversi in prestito. Milan Škriniar piacerebbe ma è il capitano del Fenerbahçe che difficilmente lo lascerà. Piace anche Eric Dier del Monaco, ex Bayern Monaco, di ritorno da un infortunio. Attenzione al nome di Federico Gatti, un nome con Allegri molto forte: rientrerà dall’infortunio e bisogna capire se rientrerà nelle scelte di Luciano Spalletti. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto, sempre che la Juventus lo dia".

