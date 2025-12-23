LEGGI ANCHE: Calciomercato, il rinforzo da Milan per la difesa: Tare e Allegri ci provano sul serio >>>
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione - nella trasmissione 'L'Originale' - sulla ricerca, in casa rossonera, di un nuovo centrale. "Il Milan ora deve fare un difensore, sta cercando di capire chi potrà muoversi in prestito. Milan Škriniar piacerebbe ma è il capitano del Fenerbahçe che difficilmente lo lascerà. Piace anche Eric Dier del Monaco, ex Bayern Monaco, di ritorno da un infortunio. Attenzione al nome di Federico Gatti, un nome con Allegri molto forte: rientrerà dall’infortunio e bisogna capire se rientrerà nelle scelte di Luciano Spalletti. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto, sempre che la Juventus lo dia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA