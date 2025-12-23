Pianeta Milan
Milan, Nkunku figura già sulla lista dei partenti: cessione a gennaio? La situazione

Molto deludente la prima parte di stagione per Christopher Nkunku, con un solo gol e 2 assist in 14 partite: il Milan può sacrificarlo già nel calciomercato di gennaio nonostante sia arrivato dal Chelsea soltanto la scorsa estate. Le ultime news
La scorsa estate il Milan ha prelevato, a titolo definitivo dal Chelsea, l'attaccante francese Christopher Nkunku, classe 1997, sborsando ben 37 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento importante, per un giocatore che, in due stagioni in Germania con il RB Lipsia (2021-2023), aveva realizzato 58 gol in 88 partite.

Calciomercato Milan, che disastro fin qui Nkunku

Al Milan, però, il rendimento di Nkunku (come già si era parzialmente visto a Londra nelle ultime due annate ...) è andato non in calo, ma addirittura in picchiata. Il giocatore cresciuto nel PSG ha realizzato un solo gol (in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia dello scorso 23 settembre) e fornito 2 assist (nei 2-2 di Serie A contro Parma - 8 novembre - e Sassuolo - 14 dicembre) in 14 partite.

Troppo poco per un giocatore che, nelle intenzioni del Milan, avrebbe dovuto ribaltare il nostro campionato. Tanto che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Nkunku figura già sulla lista dei partenti per gennaio e, nel caso in cui arrivasse una buona offerta in questa imminente finestra di calciomercato, il francese potrebbe essere ceduto senza troppi rimpianti da parte della società rossonera.

Sembra che sia alle porte un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan e Pini Zahavi, agente di Nkunku, dove il dirigente albanese chiederà al procuratore di portare offerte per piazzare altrove il giocatore. Si mormora di qualche interesse da parte di alcune squadre della Saudi Pro League. Vedremo se si concretizzeranno o se resteranno meri 'rumors' di calciomercato.

