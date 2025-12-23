Troppo poco per un giocatore che, nelle intenzioni del Milan, avrebbe dovuto ribaltare il nostro campionato. Tanto che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Nkunku figura già sulla lista dei partenti per gennaio e, nel caso in cui arrivasse una buona offerta in questa imminente finestra di calciomercato, il francese potrebbe essere ceduto senza troppi rimpianti da parte della società rossonera.
Sembra che sia alle porte un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan e Pini Zahavi, agente di Nkunku, dove il dirigente albanese chiederà al procuratore di portare offerte per piazzare altrove il giocatore. Si mormora di qualche interesse da parte di alcune squadre della Saudi Pro League. Vedremo se si concretizzeranno o se resteranno meri 'rumors' di calciomercato.
