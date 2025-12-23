Molto deludente la prima parte di stagione per Christopher Nkunku, con un solo gol e 2 assist in 14 partite: il Milan può sacrificarlo già nel calciomercato di gennaio nonostante sia arrivato dal Chelsea soltanto la scorsa estate. Le ultime news

La scorsa estate il Milan ha prelevato, a titolo definitivo dal Chelsea , l'attaccante francese Christopher Nkunku , classe 1997 , sborsando ben 37 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita . Un investimento importante, per un giocatore che, in due stagioni in Germania con il RB Lipsia ( 2021-2023 ), aveva realizzato 58 gol in 88 partite .

Calciomercato Milan, che disastro fin qui Nkunku

Al Milan, però, il rendimento di Nkunku (come già si era parzialmente visto a Londra nelle ultime due annate ...) è andato non in calo, ma addirittura in picchiata. Il giocatore cresciuto nel PSG ha realizzato un solo gol (in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia dello scorso 23 settembre) e fornito 2 assist (nei 2-2 di Serie A contro Parma - 8 novembre - e Sassuolo - 14 dicembre) in 14 partite.