Il Milan, ufficiosamente, è entrato nell'ordine di idee di cedere Giménez al miglior offerente: nell'immediato lo ha sostituito con Niclas Füllkrug, prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. E, per il futuro, pensa a nomi altisonanti, quali Dušan Vlahović e Robert Lewandowski, che si svincoleranno rispettivamente da Juventus e Barcellona.

Vista l'operazione alla caviglia, i turchi virano su Griezmann — Tra le squadre che avevano manifestato interesse per il 'Bebote' c'e anche il Galatasaray. I turchi di İstanbul, infatti, stanno cercando un partner in attacco per il nigeriano Victor Osimhen, ex Napoli, visto che Mauro Icardi, ex Inter e altro potenziale obiettivo del Diavolo per la prossima stagione, si svincolerà a partire dal 1° luglio 2026. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano sportivo turco 'Fanatik', i 'Cimbom' avrebbero frenato su Giménez.

Il motivo? È molto semplice. L'operazione alla caviglia alla quale Giménez si è sottoposto qualche giorno fa, e che, presumibilmente, lo terrà fuori gioco fino a febbraio/marzo, ha fatto sì che il 'Gala' rivolgesse altrove le proprie attenzioni per prendere un attaccante subito. Ora il nuovo obiettivo dei giallorossi turchi è Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid.