Calciomercato Milan, frenata del Galatasaray per Giménez. In Turchia spiegano perché

Milan, si raffredda l'interesse del Galatasaray per Giménez. E il motivo è molto semplice
Santiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan, era finito nel mirino del Galatasaray per questa imminente sessione invernale di calciomercato. Ora i turchi sembrano frenare sull'operazione. Ecco come stanno davvero le cose
Nel calciomercato invernale 2025 il Milan ha acquistato, per 30,2 milioni di euro più bonus, l'attaccante messicano Santiago Giménez, classe 2001, dal Feyenoord. Il club rossonero sperava di aver risolto l'atavico problema del centravanti da 25 gol stagionali puntando sul 'Bebote', ma, a quanto pare, non è stato così e neanche probabilmente lo sarà mai.

Calciomercato Milan, Giménez è cedibile. Il Galatasaray lo voleva

Dopo qualche mese di ambientamento, in cui, comunque, l'attaccante era andato a segno 6 volte tra Serie A e Champions League, il buio. In questa stagione appena un gol e 2 assist in 11 partite tra campionato e Coppa Italia prima di fermarsi lo scorso 28 ottobre, durante Atalanta-Milan 1-1 alla 'New Balance Arena', per un problema alla caviglia.

Il Milan, ufficiosamente, è entrato nell'ordine di idee di cedere Giménez al miglior offerente: nell'immediato lo ha sostituito con Niclas Füllkrug, prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. E, per il futuro, pensa a nomi altisonanti, quali Dušan Vlahović e Robert Lewandowski, che si svincoleranno rispettivamente da Juventus e Barcellona.

Vista l'operazione alla caviglia, i turchi virano su Griezmann

Tra le squadre che avevano manifestato interesse per il 'Bebote' c'e anche il Galatasaray. I turchi di İstanbul, infatti, stanno cercando un partner in attacco per il nigeriano Victor Osimhen, ex Napoli, visto che Mauro Icardi, ex Inter e altro potenziale obiettivo del Diavolo per la prossima stagione, si svincolerà a partire dal 1° luglio 2026. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano sportivo turco 'Fanatik', i 'Cimbom' avrebbero frenato su Giménez.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il rinforzo da Milan per la difesa: Tare e Allegri ci provano sul serio >>>

Il motivo? È molto semplice. L'operazione alla caviglia alla quale Giménez si è sottoposto qualche giorno fa, e che, presumibilmente, lo terrà fuori gioco fino a febbraio/marzo, ha fatto sì che il 'Gala' rivolgesse altrove le proprie attenzioni per prendere un attaccante subito. Ora il nuovo obiettivo dei giallorossi turchi è Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid.

