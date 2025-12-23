Il Milan è pronto a tornare in campo: domenica 28 dicembre ci sarà la sfida ad ora di pranzo contro il Verona, per la 16^ giornata della Serie A 2025-26. Una partita importante per riprendere il cammino in Serie A dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa e il pareggio casalingo contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Oggi è arrivata la notizia ufficiale: la gara sarà arbitrata dal direttore di gara Michael Fabbri. Una scelta che fa storcere il naso per alcuni episodi contro i rossoneri.