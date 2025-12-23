Pianeta Milan
Milan-Verona, Fabbri sarà l'arbitro della gara della 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I precedenti non sorridono ai rossoneri. Ecco la nostra analisi
Il Milan è pronto a tornare in campo: domenica 28 dicembre ci sarà la sfida ad ora di pranzo contro il Verona, per la 16^ giornata della Serie A 2025-26. Una partita importante per riprendere il cammino in Serie A dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa e il pareggio casalingo contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Oggi è arrivata la notizia ufficiale: la gara sarà arbitrata dal direttore di gara Michael Fabbri. Una scelta che fa storcere il naso per alcuni episodi contro i rossoneri.

Milan-Verona, Fabbri serviva davvero?

Diciamo che il passato non sorride in favore di Fabbri: prendiamo due partite della scorsa stagione dirette dall'arbitro della sezione di Ravenna. 3-3 in casa contro il Cagliari: partita brutta del Milan di Fonseca che si fa rimontare a pochi minuti dalla fine, ma errore importante sul primo gol dei sardi. Posizione irregolare di Zito Luvumbo sul tiro di Nadir Zortea che aprì le marcature. Stessa stagione: Milan-Roma 1-1, ultima partita di Fonseca sulla panchina rossonera. In quella gara Fabbri non vide un clamoroso fallo da rigore di Pisilli ai danni di Reijnders: intervento scomposto e fuori tempo, senza cercare il pallone. Nessun calcio di rigore e rosso all'allenatore portoghese per proteste.

Stagione 2025-26, Milan-Bologna partita della terza giornata della Serie A: vittoria per i rossoneri grazie al gol di Luka Modric. Nel finale clamoroso rigore prima dato e poi tolto a Nkunku, che ricevette una spinta da dietro netta di Lucumi in area di rigore del Bologna. Matteo Marcenaro venne richiamato alla visione VAR dell'episodio proprio dal varista Fabbri. Un altro errore grossolano visto il fallo netto subito dall'attaccante francese. Auguriamo al direttore di gara Michael Fabbri la migliore partita possibile, ma forse per Milan-Verona visti i precedenti anche recenti, sarebbe stato meglio scegliere un altro arbitro, anche solo per evitare possibili polemiche.

