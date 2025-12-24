Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Milan, un Kostic per avere Vlahovic, obiettivo di giugno"

Prima pagina Tuttosport: 'Milan, un Kostic per avere Vlahovic, obiettivo di giugno'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il resoconto del cenone di Natale tenutosi al 'J-Museum' per la Juventus. Per l'occasione, ha parlato John Elkann, principale azionista del club bianconero. Cresce la sua fiducia nell'operato dell'allenatore Luciano Spalletti, che, a sua volta, si sente sempre più coinvolto nelle dinamiche della 'Vecchia Signora'. Mercato: per l'attacco, proposto Lorenzo Lucca alla Juve.

Un salto in casa Torino, dove i granata sono in trattativa serrata con il Napoli per ottenere il difensore Luca Marianucci. Idea di scambio, poi, con il Cagliari: il centrocampista Matteo Prati finirebbe alla corte di Marco Baroni, mentre percorso inverso - in direzione Sardegna - farebbe il difensore Adam Masina.

Il Napoli di Antonio Conte potrà fare mercato, a gennaio, soltanto a saldo zero, così come il Pisa. Situazione fluida, invece, per la Lazio: mercato sbloccato e senza vincoli per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Il Milan è vicino a chiudere l'acquisto del giovane attaccante Andrej Kostić dal Partizan: un 'anticipo' per Dušan Vlahović, obiettivo di giugno, con cui condivide l'agente?

In conclusione, un'intervista in esclusiva a Lorenzo Pirola, classe 2002, difensore centrale italiano dell'Olympiacos che sogna la convocazione nella Nazionale del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso e, da ex interista, parla del suo derby personale con il milanista Davide Calabria, difensore del Panathinaikos.

