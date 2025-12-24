Un salto in casa Torino, dove i granata sono in trattativa serrata con il Napoli per ottenere il difensore Luca Marianucci. Idea di scambio, poi, con il Cagliari: il centrocampista Matteo Prati finirebbe alla corte di Marco Baroni, mentre percorso inverso - in direzione Sardegna - farebbe il difensore Adam Masina.
Il Napoli di Antonio Conte potrà fare mercato, a gennaio, soltanto a saldo zero, così come il Pisa. Situazione fluida, invece, per la Lazio: mercato sbloccato e senza vincoli per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Il Milan è vicino a chiudere l'acquisto del giovane attaccante Andrej Kostić dal Partizan: un 'anticipo' per Dušan Vlahović, obiettivo di giugno, con cui condivide l'agente?
In conclusione, un'intervista in esclusiva a Lorenzo Pirola, classe 2002, difensore centrale italiano dell'Olympiacos che sogna la convocazione nella Nazionale del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso e, da ex interista, parla del suo derby personale con il milanista Davide Calabria, difensore del Panathinaikos.
