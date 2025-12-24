Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Füllkrug a scuola da Max: oggi primo allenamento”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Füllkrug a scuola da Max: oggi primo allenamento”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, Füllkrug a scuola da Max: oggi primo allenamento'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'intrigo a tre fra Atalanta, Inter e Cagliari per Marco Palestra, classe 2005, laterale destro di proprietà degli orobici, attualmente in prestito ai sardi, che tanto piace ai nerazzurri meneghini già per la sessione di calciomercato di gennaio. Il ragazzo può tornare ora a Bergamo per poi finire a Milano in estate: i rossoblu verrebbero ricompensati, ora, con i prestiti di Marco Brescianini e Daniel Maldini.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025

Antonio Conte è già nella storia del Napoli: dopo lo Scudetto, ha portato a casa anche la Supercoppa Italiana. Due titoli in sette mesi. Il mercato di gennaio degli azzurri sarà a saldo zero: potrà sbloccarsi con l'eventuale cessione di Lorenzo Lucca, sul quale è piombato il West Ham.

Mercato sbloccato, invece, per la Lazio, dove il tecnico Maurizio Sarri aspetta rinforzi. I capitolini seguono, tra gli altri, anche i giovani Lorenzo Venturino (Genoa) e Valentín Carboni (Inter, ma in prestito al 'Grifone'). Si muove anche la Roma: l'attaccante olandese Joshua Zirkzee non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa. Potrebbe tornare Davide Zappacosta dall'Atalanta.

Oggi, a Milanello, primo allenamento con il Milan per il nuovo acquisto Niclas Füllkrug, che ha scelto la maglia numero 9. Potrà debuttare soltanto in Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026. Infine, occhio alla Juventus, fresca di nomina del nuovo direttore sportivo (Marco Ottolini), che prepara il rinnovo del contratto per il gioiello turco Kenan Yıldız.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, per Leao niente feste. Füllkrug prende il 9”
Saltata Milan-Como a Perth, la partita si disputerà a ‘San Siro’. Le possibili date

© RIPRODUZIONE RISERVATA