Antonio Conte è già nella storia del Napoli: dopo lo Scudetto, ha portato a casa anche la Supercoppa Italiana. Due titoli in sette mesi. Il mercato di gennaio degli azzurri sarà a saldo zero: potrà sbloccarsi con l'eventuale cessione di Lorenzo Lucca, sul quale è piombato il West Ham.
Mercato sbloccato, invece, per la Lazio, dove il tecnico Maurizio Sarri aspetta rinforzi. I capitolini seguono, tra gli altri, anche i giovani Lorenzo Venturino (Genoa) e Valentín Carboni (Inter, ma in prestito al 'Grifone'). Si muove anche la Roma: l'attaccante olandese Joshua Zirkzee non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa. Potrebbe tornare Davide Zappacosta dall'Atalanta.
Oggi, a Milanello, primo allenamento con il Milan per il nuovo acquisto Niclas Füllkrug, che ha scelto la maglia numero 9. Potrà debuttare soltanto in Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026. Infine, occhio alla Juventus, fresca di nomina del nuovo direttore sportivo (Marco Ottolini), che prepara il rinnovo del contratto per il gioiello turco Kenan Yıldız.
