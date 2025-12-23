Pianeta Milan
Milan-Como di campionato, in programma l'8 febbraio 2026, non si disputerà a Perth, nella Western Australia: ora è ufficiale. La partita di Serie A sarà ricollocata a 'San Siro'. Ma quando? Ecco cosa è successo e cosa potrà accadere adesso
Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è saltato in via definitiva il progetto di esportare Milan-Como, partita di campionato in calendario il prossimo 8 febbraio 2026, a Perth, nella Western Australia. L'ufficialità è arrivata ieri in una nota della Lega Serie A.

Niente Perth per Milan-Como: la partita resterà in Italia

Milan-Como, dunque, si giocherà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, esattamente come tutte le altre. "I più contenti sono i tifosi del Milan, che potranno vedere la squadra a due passi da casa, senza ferie e voli intercontinentali. I più tristi, il Milan e la Lega, che vedevano un’occasione per portare il verbo del calcio dall’altra parte del mondo", ha sottolineato la 'rosea'. Sarebbe stato un affare da 12 milioni di euro complessivi.

Il progetto si è arenato per via di “rischi finanziari che non è stato possibile contenere”. Questo dopo che le parti in causa avevano persino accettato le condizioni stringenti della Federazione Calcistica Asiatica (AFC), inclusa quella di disputare il match tra rossoneri e lariani utilizzando gli arbitri locali. Ora che succederà, quando sarà disputata Milan-Como a San Siro? L'8 febbraio 2026 non si potrà: il 6, infatti, allo stadio ci sarà la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Impossibile giocare due giorni dopo: per ripristinare campo e stadio servirà una settimana. Bisognerà, dunque, trovare una data successiva e infrasettimanale. La prima disponibile. La prima ipotesi, la più probabile, porta a mercoledì 18 febbraio 2026. Possibili ostacoli? Se quel giorno l’Inter fosse impegnata in casa nel playoff di Champions League, sarebbe necessario slittare di sette giorni, al 25 febbraio 2026. Non semplice che accada: l’Inter, per giocare l’andata dei playoff in casa, dovrebbe chiudere la prima fase tra il 17esimo e il 24esimo posto ma al momento è molto più avanti, è sesta.

