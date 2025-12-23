Calciomercato Milan, il Besiktas piomba su Loftus-Cheek

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, apprezza le doti di Loftus-Cheek: lo considera un titolare aggiunto, sia in mezzo al campo sia - all'occorrenza - nel reparto offensivo. Per lui, però, attualmente è più un jolly di qualità che un punto fermo. Ecco perché, a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto, Loftus-Cheek sta facendo delle valutazioni con il suo entourage.