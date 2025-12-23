Qualche club della Premier League inglese, finora, si è informato ma non ha affondato il colpo almeno per ora. Maurizio Sarri lo porterebbe subito alla Lazio ma, al la di là del gran feeling con l'allenatore italiano (insieme vinsero l'Europa League nel 2019 a Londra), quella biancoceleste non sembra essere la soluzione ideale per il numero 8 rossonero.
I turchi gli darebbero uno stipendio top e un contratto fino al 2029—
Per 'Tuttosport', c'era stato un timido sondaggio del Napoli un mese fa, ma in via Aldo Rossi non aprono la porta a una partenza verso una diretta concorrente per i primissimi posti. Sul fronte rinnovo per ora tutto tace e così il Besiktas vuol provare l’affondo. I bianconeri di İstanbul non avrebbero problemi a garantire a Loftus-Cheek uno stipendio pari o superiore ai 4,2 milioni di euro attualmente percepiti al Milan. E fino al 30 giugno 2029.
Da capire, però, se soddisferanno o meno le richieste economiche del club rossonero. Loftus-Cheek, dunque, farà le sue valutazioni in questi giorni, sul proprio futuro, anche in vista dei Mondiali. Infatti, senza un impiego continuo e una seconda parte di stagione da protagonista, rischia di rimanere fuori dal giro dei convocati di Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra.
