C’è una proposta per Loftus-Cheek, il giocatore ci pensa: due motivi per il possibile addio al Milan

Milan, interesse del Besiktas per Loftus-Cheek: ecco l'idea del giocatore inglese
Il Milan potrebbe perdere Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, nella sessione invernale di calciomercato: i motivi che lo spingono verso la Turchia, dove il Besiktas è pronto a garantirgli uno stipendio più alto di quello attuale
Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan potrebbe perdere Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, nella sessione invernale di calciomercato. Il Besiktas, infatti, è particolarmente interessato a prendere l'ex Chelsea già nel mese di gennaio per rinforzare la propria mediana.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, apprezza le doti di Loftus-Cheek: lo considera un titolare aggiunto, sia in mezzo al campo sia - all'occorrenza - nel reparto offensivo. Per lui, però, attualmente è più un jolly di qualità che un punto fermo. Ecco perché, a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto, Loftus-Cheek sta facendo delle valutazioni con il suo entourage.

Qualche club della Premier League inglese, finora, si è informato ma non ha affondato il colpo almeno per ora. Maurizio Sarri lo porterebbe subito alla Lazio ma, al la di là del gran feeling con l'allenatore italiano (insieme vinsero l'Europa League nel 2019 a Londra), quella biancoceleste non sembra essere la soluzione ideale per il numero 8 rossonero.

Per 'Tuttosport', c'era stato un timido sondaggio del Napoli un mese fa, ma in via Aldo Rossi non aprono la porta a una partenza verso una diretta concorrente per i primissimi posti. Sul fronte rinnovo per ora tutto tace e così il Besiktas vuol provare l’affondo. I bianconeri di İstanbul non avrebbero problemi a garantire a Loftus-Cheek uno stipendio pari o superiore ai 4,2 milioni di euro attualmente percepiti al Milan. E fino al 30 giugno 2029.

Calciomercato, il rinforzo da Milan per la difesa: Tare e Allegri ci provano sul serio >>>

Da capire, però, se soddisferanno o meno le richieste economiche del club rossonero. Loftus-Cheek, dunque, farà le sue valutazioni in questi giorni, sul proprio futuro, anche in vista dei Mondiali. Infatti, senza un impiego continuo e una seconda parte di stagione da protagonista, rischia di rimanere fuori dal giro dei convocati di Thomas Tuchel, Commissario Tecnico dell'Inghilterra.

