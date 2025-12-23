Pianeta Milan
Milan su Kostic, ma l’offerta al Partizan dovrà salire. Farà da ‘apripista’ per Vlahovic?

Il Milan, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, vuole prendere il giovane centravanti Andrej Kostic dal Partizan, classe 2007. Ma dovrà offrire di più al club serbo se vorrà portarsi a casa il bomber montenegrino. Le ultime news
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan - nell'imminente sessione invernale di calciomercato - vorrebbe strappare il giovane centravanti Andrej Kostic al Partizan. Classe 2007, Kostic ha già segnato 9 gol in 27 partite in questa stagione con la squadra di Belgrado: in campo per 791', ha in pratica messo a segno una rete ogni 82'.

Calciomercato Milan, fari puntati sul giovane bomber Kostic

Un vero e proprio portento, che, dopo aver segnato con la maglia del Montenegro Under 21 contro la nostra Nazionale, ha collezionato 2 presenze con la Nazionale maggiore del suo Paese, allenata da Mirko Vucinic. Il Milan vorrebbe Kostic per metterlo a disposizione di Massimo Oddo, nel Milan Futuro in Serie D, con 'vista' sulla Prima Squadra.

Per la 'rosea', però, restano degli ostacoli in questa operazione di calciomercato. La prima è che il Partizan avrebbe rifiutato la prima offerta del Milan, 2,5 milioni di euro e pare che ne servano almeno il doppio per chiudere l'operazione. La seconda è che Kostic è extracomunitario, esattamente come il colombiano Juan David Arizala, in arrivo in rossonero dall'Independiente Medellín.

Il suo agente è lo stesso di Vlahovic. E in estate ...

Il club di Via Aldo Rossi ha a disposizione due 'slot' per registrare calciatori extracomunitari. Pertanto, non vi sarebbero problematiche legate all'arrivo e al tesseramento di Arizala e Kostic. Giocarsi, però, entrambi gli slot nei primi giorni del calciomercato invernale vorrebbe dire precludersi eventuali possibilità per la Prima Squadra nel finale di sessione. Staremo a vedere.

Curiosità, in conclusione, nell'approfondimento del quotidiano sportivo nazionale su Kostic. L'agenzia che cura gli interessi del giovane giocatore montenegrino è la stessa di Dusan Vlahovic, che in estate si libererà a parametro zero dalla Juventus e che, non è un mistero, Massimiliano Allegri riabbraccerebbe volentieri a Milano dopo averlo allenato a Torino.

