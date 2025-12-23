Per la 'rosea', però, restano degli ostacoli in questa operazione di calciomercato. La prima è che il Partizan avrebbe rifiutato la prima offerta del Milan, 2,5 milioni di euro e pare che ne servano almeno il doppio per chiudere l'operazione. La seconda è che Kostic è extracomunitario, esattamente come il colombiano Juan David Arizala, in arrivo in rossonero dall'Independiente Medellín.

Il suo agente è lo stesso di Vlahovic. E in estate ... — Il club di Via Aldo Rossi ha a disposizione due 'slot' per registrare calciatori extracomunitari. Pertanto, non vi sarebbero problematiche legate all'arrivo e al tesseramento di Arizala e Kostic. Giocarsi, però, entrambi gli slot nei primi giorni del calciomercato invernale vorrebbe dire precludersi eventuali possibilità per la Prima Squadra nel finale di sessione. Staremo a vedere.

Curiosità, in conclusione, nell'approfondimento del quotidiano sportivo nazionale su Kostic. L'agenzia che cura gli interessi del giovane giocatore montenegrino è la stessa di Dusan Vlahovic, che in estate si libererà a parametro zero dalla Juventus e che, non è un mistero, Massimiliano Allegri riabbraccerebbe volentieri a Milano dopo averlo allenato a Torino.