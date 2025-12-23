Si prosegue con il calciomercato e con il 'no' del Torino al Monaco per il centrocampista croato Nikola Vlašić, vero e proprio trascinatore dei granata in questa stagione. Il Milan (che non andrà più a Perth, nella Western Australia, per la sfida interna di campionato contro il Como), ha accolto ieri sera Niclas Füllkrug: sarà già in campo il 2 gennaio a Cagliari con una deroga della Lega Serie A.
La Roma vuole rifare completamente il suo attacco e mettere a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini sia l'olandese Joshua Zirkzee, in arrivo dal Manchester United, sia l'italiano Giacomo 'Jack' Raspadori, in uscita dall'Atlético Madrid. Chiosa con il Napoli di Antonio Conte che, battendo per 2-0 il Bologna all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) con una doppietta di David Neres, si aggiudica la Supercoppa Italiana.
