Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Füllkrug … con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a Perth”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Füllkrug … con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a Perth”

Prima pagina Tuttosport: 'Füllkrug ... con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a Perth'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 23 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 23 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con gli incroci di mercato tra Inter e Juventus. I nerazzurri possono prendere subito, a gennaio, il difensore bosniaco Tarik Muharemović dal Sassuolo, che costa 25 milioni di euro. Metà del ricavato finirebbe nelle casse della Juve, che ha il 50% sulla rivendita del giocatore cresciuto nella sua Next Gen. Soldi che i bianconeri, poi, utilizzerebbero per prendere dall'Inter il centrocampista Davide Frattesi a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 23 dicembre 2025

Si prosegue con il calciomercato e con il 'no' del Torino al Monaco per il centrocampista croato Nikola Vlašić, vero e proprio trascinatore dei granata in questa stagione. Il Milan (che non andrà più a Perth, nella Western Australia, per la sfida interna di campionato contro il Como), ha accolto ieri sera Niclas Füllkrug: sarà già in campo il 2 gennaio a Cagliari con una deroga della Lega Serie A.

La Roma vuole rifare completamente il suo attacco e mettere a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini sia l'olandese Joshua Zirkzee, in arrivo dal Manchester United, sia l'italiano Giacomo 'Jack' Raspadori, in uscita dall'Atlético Madrid. Chiosa con il Napoli di Antonio Conte che, battendo per 2-0 il Bologna all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) con una doppietta di David Neres, si aggiudica la Supercoppa Italiana.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “SuperNapule è: Scudetto e Supercoppa come Maradona”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Füllkrug va di fretta. E Nkunku può partire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA