Si prosegue con il calciomercato e con il 'no' del Torino al Monaco per il centrocampista croato Nikola Vlašić, vero e proprio trascinatore dei granata in questa stagione. Il Milan (che non andrà più a Perth, nella Western Australia, per la sfida interna di campionato contro il Como), ha accolto ieri sera Niclas Füllkrug: sarà già in campo il 2 gennaio a Cagliari con una deroga della Lega Serie A.