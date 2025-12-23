Spazio, poi, al calciomercato che, a pochi giorni dalla sua riapertura ufficiale (2 gennaio 2026) spara già i primi botti. Ieri sera, infatti, è arrivato a Milano l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, pronto a iniziare la sua avventura con il Milan. Oggi visite mediche. Adesso può partire Christopher Nkunku.
Saltata Milan-Como a Perth: si giocherà a 'San Siro' più in là nel mese di febbraio. Regalo a Gian Piero Gasperini per la sua Roma. È praticamente fatta per l'approdo di Joshua Zirkzee in giallorosso. Rinforzerà l'attacco dei capitolini che, ora, sognano il doppio colpo con Giacomo 'Jack' Raspadori dall'Atlético Madrid.
© RIPRODUZIONE RISERVATA