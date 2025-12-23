Pianeta Milan
EDICOLA

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 23 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina al Napoli di Antonio Conte che, battendo per 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), si è aggiudicato la Supercoppa Italiana. Decisiva una doppietta del brasiliano David Neres.

Spazio, poi, al calciomercato che, a pochi giorni dalla sua riapertura ufficiale (2 gennaio 2026) spara già i primi botti. Ieri sera, infatti, è arrivato a Milano l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, pronto a iniziare la sua avventura con il Milan. Oggi visite mediche. Adesso può partire Christopher Nkunku.

Saltata Milan-Como a Perth: si giocherà a 'San Siro' più in là nel mese di febbraio. Regalo a Gian Piero Gasperini per la sua Roma. È praticamente fatta per l'approdo di Joshua Zirkzee in giallorosso. Rinforzerà l'attacco dei capitolini che, ora, sognano il doppio colpo con Giacomo 'Jack' Raspadori dall'Atlético Madrid.

