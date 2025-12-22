Pianeta Milan
Milan-Verona chiuderà il 2025: ci saranno Gabbia e Leao? La situazione attuale

Matteo Gabbia e Rafael Leao, difensore e attaccante dei rossoneri di Massimiliano Allegri, hanno saltato Napoli-Milan - semifinale di Supercoppa Italiana - per acciacchi di varia natura: torneranno disponibili per l'ultima gara dell'anno? Il punto
Rientrato in Italia all'indomani della sconfitta (0-2) in semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri ha avuto il weekend di riposo. Nel pomeriggio odierno, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, i rossoneri torneranno ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello.

Verso Milan-Verona, Leao dovrebbe tornare in campo

All'orizzonte c'è Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che chiuderà il 2025 del Diavolo, in calendario domenica 28 dicembre alle ore 12:30 a 'San Siro'. Allegri, certamente, dovrà rinunciare per l'occasione a Santiago Giménez, che si è operato alla caviglia e che, per questo motivo, dovrà stare fermo dalle 6 alle 8 settimane.

Allegri e il suo staff, però, per la sfida contro gli scaligeri di Paolo Zanetti, proveranno a recuperare gli altri due 'acciaccati' dell'ultimo periodo. Ovvero Matteo Gabbia e Rafael Leao, entrambi assenti all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) per la partita contro il Napoli.

Probabile che Gabbia venga risparmiato. Rientro a Cagliari?

Secondo 'Tuttosport', filtra ottimismo sul rientro dell'attaccante portoghese, che ieri si è allenato a Milanello trasmettendo segnali molto positivi sul campo. Leao manca da Torino-Milan 2-3 dell'8 dicembre scorso, gara in cui è stato sostituito per un risentimento all'adduttore destro.

Potrebbe, invece, essere finito in anticipo il 2025 di Gabbia. In Milan-Sassuolo 2-2 del 14 dicembre ha rimediato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Non ci sono lesioni, ma la cautela non è mai troppa. E Allegri, complice un gennaio 2026 ricco di impegni (c'è anche Como-Milan di campionato da recuperare), potrebbe tenerlo a riposo per averlo alla ripresa delle ostilità nel nuovo anno contro il Cagliari. Oggi capiremo qualcosa di più.

