Allegri e il suo staff, però, per la sfida contro gli scaligeri di Paolo Zanetti , proveranno a recuperare gli altri due 'acciaccati' dell'ultimo periodo. Ovvero Matteo Gabbia e Rafael Leao , entrambi assenti all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ) per la partita contro il Napoli .

Secondo 'Tuttosport', filtra ottimismo sul rientro dell'attaccante portoghese, che ieri si è allenato a Milanello trasmettendo segnali molto positivi sul campo. Leao manca da Torino-Milan 2-3 dell' 8 dicembre scorso, gara in cui è stato sostituito per un risentimento all'adduttore destro .

Potrebbe, invece, essere finito in anticipo il 2025 di Gabbia. In Milan-Sassuolo 2-2 del 14 dicembre ha rimediato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Non ci sono lesioni, ma la cautela non è mai troppa. E Allegri, complice un gennaio 2026 ricco di impegni (c'è anche Como-Milan di campionato da recuperare), potrebbe tenerlo a riposo per averlo alla ripresa delle ostilità nel nuovo anno contro il Cagliari. Oggi capiremo qualcosa di più.