Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Verona, buone notizie per il recupero di due infortunati su tre per Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Verona, buone notizie per il recupero di due infortunati su tre per Allegri

Milan-Verona, buone notizie per il recupero di due infortunati su tre per Allegri
Domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, si disputerà Milan-Verona a 'San Siro' per la 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il punto sugli infortunati in casa dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Possono recuperare due infortunati eccellenti
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, si disputerà a 'San Siro' Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 e il Diavolo di Massimiliano Allegri, per preparare al meglio quest'importante confronto, ha ripreso ieri gli allenamenti nel centro sportivo rossonero di Milanello.

Milan-Verona con Leao. Incerta la presenza di Gabbia

—  

E dalla seduta, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono arrivate due ottime notizie per Allegri. Recuperati, infatti, sia Rafael Leao sia Cheveyo Balentien. L'attaccante portoghese, classe 1999, ha saltato gli ultimi due impegni ufficiali del Milan per un'infiammazione all'adduttore. Ora, però, è guarito e potrà giocare titolare in Milan-Verona.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: C'è una proposta per Loftus-Cheek, il giocatore ci pensa: due motivi per il possibile addio al Milan >>>

Si è allenato, invece, ancora a parte Matteo Gabbia, alle prese con terapie specifiche per lo smaltimento di un trauma al ginocchio. Il suo utilizzo domenica contro gli scaligeri di Paolo Zanetti è meno certo. Presumibile che venga tenuto a riposo e che rientri direttamente per Cagliari-Milan di venerdì 2 gennaio 2026. Ovvero quando potrebbe esserci anche il nuovo acquisto Niclas Füllkrug.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Füllkrug … con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a...
Prima pagina Corriere dello Sport: “SuperNapule è: Scudetto e Supercoppa come Maradona”

© RIPRODUZIONE RISERVATA