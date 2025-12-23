Milan-Verona con Leao. Incerta la presenza di Gabbia

E dalla seduta, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono arrivate due ottime notizie per Allegri. Recuperati, infatti, sia Rafael Leao sia Cheveyo Balentien. L'attaccante portoghese, classe 1999, ha saltato gli ultimi due impegni ufficiali del Milan per un'infiammazione all'adduttore. Ora, però, è guarito e potrà giocare titolare in Milan-Verona.