Si parla, poi, delle condizioni poste da Kenan Yıldız per il rinnovo del contratto con la Juventus: vuole uno stipendio top e una squadra più competitiva. Scatenata la Roma sul mercato: in difesa punta Radu Drăgușin, in attacco sogna la coppia Joshua Zirkzee-Giacomo Raspadori e, inoltre, presenta il progetto per il suo nuovo stadio.
Gioia e guai per il Napoli: se, da un lato, i partenopei si godono la Supercoppa Italiana appena vinta e un super David Neres, dall'altro arriva la notizia che, a gennaio, potranno fare mercato soltanto a saldo zero. In casa Milan, niente feste per Rafael Leão: lavorerà sodo per tornare in campo domenica contro l'Hellas Verona. Il tutto mentre il nuovo arrivato Niclas Füllkrug sceglie la maglia numero 9.
Chiosa con un punto sul campionato di Serie A, ancora alla ricerca di un vero padrone: da sabato 3 turni in 13 giorni, un vero e proprio tour de force!
