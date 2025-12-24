Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, per Leao niente feste. Füllkrug prende il 9'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana, spiegando il perché il talentuoso classe 2005 possa esplodere, in nerazzurro e in azzurro, nel nuovo anno.

Si parla, poi, delle condizioni poste da Kenan Yıldız per il rinnovo del contratto con la Juventus: vuole uno stipendio top e una squadra più competitiva. Scatenata la Roma sul mercato: in difesa punta Radu Drăgușin, in attacco sogna la coppia Joshua Zirkzee-Giacomo Raspadori e, inoltre, presenta il progetto per il suo nuovo stadio.

Gioia e guai per il Napoli: se, da un lato, i partenopei si godono la Supercoppa Italiana appena vinta e un super David Neres, dall'altro arriva la notizia che, a gennaio, potranno fare mercato soltanto a saldo zero. In casa Milan, niente feste per Rafael Leão: lavorerà sodo per tornare in campo domenica contro l'Hellas Verona. Il tutto mentre il nuovo arrivato Niclas Füllkrug sceglie la maglia numero 9.

Chiosa con un punto sul campionato di Serie A, ancora alla ricerca di un vero padrone: da sabato 3 turni in 13 giorni, un vero e proprio tour de force!

