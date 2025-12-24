La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana, spiegando il perché il talentuoso classe 2005 possa esplodere, in nerazzurro e in azzurro, nel nuovo anno.