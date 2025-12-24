Milan, è arrivato Füllkrug: 115 gol finora in carriera — La formula: prestito gratuito fino al 30 giugno 2026, con stipendio residuo (1,3 milioni di euro) pagato fino a quella data. Quindi, il Milan si è riservato la facoltà di esercitare un diritto di riscatto, la prossima estate, del cartellino del giocatore a 5 milioni di euro.

Grazie al via libera concesso dagli 'Hammers', ha scritto la 'rosea', Füllkrug sarà in mattinata a Milanello per i primi test atletici e per il debutto nelle nuove strutture e nel nuovo gruppo. Lo accoglierà l'allenatore Massimiliano Allegri, che non vede l'ora di spiegargli i suoi piani tecnici.

Nel 3-5-2, può giocare da prima punta al fianco di Christian Pulisic o Rafael Leão; in un eventuale passaggio al 4-3-3, può giocare da riferimento avanzato rossonero con entrambi ai suoi lati. Füllkrug porta in dote al Milan ben 115 gol. Ne ha fatti 6 con il Greuther Fürth, 18 con il Norimberga, 24 con l'Hannover, 49 con il Werder Brema, quindi 15 con il Borussia Dortmund e 3 con il West Ham.

Debutto previsto a Cagliari venerdì 2 gennaio 2026 — Da non accantonare, ovviamente, i 14 messi a segno in 24 partite con la maglia della Germania. Füllkrug, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, ha qualità che possono combaciare con le necessità del Milan - che cercava un centravanti con le sue caratteristiche - e con il nostro campionato. Ha scelto la maglia numero 9, si prevede che possa debuttare in Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, grazie ad una deroga concessa dalla Lega Serie A.

Dopo il primo contatto odierno con Milanello, Allegri e i nuovi compagni, Füllkrug tornerà poi in Germania per sbrigare altre pratiche e trascorrere il Natale e sarà di nuovo a Milanello dal 26 dicembre per iniziare a prepararsi, con continuità, per risolvere più di qualche grattacapo in campo ai rossoneri per i prossimi sei mesi. E poi si vedrà.