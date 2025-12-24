Pianeta Milan
Milan, i primi passi di Füllkrug: il numero di maglia, i test a Milanello, la data del debutto

Milan, ecco Füllkrug: ha scelto il numero 9, oggi prima volta a Milanello da Allegri
Ieri le visite mediche, oggi i primi passi nel centro sportivo rossonero di Milanello: Niclas Füllkrug è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante tedesco verrà ufficializzato il 2 gennaio 2026, alla riapertura del calciomercato
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Niclas Füllkrug abbia "brillantemente superato" le visite mediche con il Milan, tra la clinica 'La Madonnina' e il centro 'Colombus', per poi terminare la sua prima, ufficiosa giornata da attaccante rossonero a 'Casa Milan' tra burocrazie contrattuali, foto di rito, interviste e registrazioni social per i tifosi.

Il tutto, ovviamente, sarà disponibile non prima di venerdì 2 gennaio 2026: quel giorno, alla riapertura del calciomercato in Italia, il Milan depositerà tutta la documentazione presso gli uffici preposti e così potrà ufficializzare l'arrivo dell'attaccante classe 1993 dal West Ham.

Milan, è arrivato Füllkrug: 115 gol finora in carriera

La formula: prestito gratuito fino al 30 giugno 2026, con stipendio residuo (1,3 milioni di euro) pagato fino a quella data. Quindi, il Milan si è riservato la facoltà di esercitare un diritto di riscatto, la prossima estate, del cartellino del giocatore a 5 milioni di euro.

Grazie al via libera concesso dagli 'Hammers', ha scritto la 'rosea', Füllkrug sarà in mattinata a Milanello per i primi test atletici e per il debutto nelle nuove strutture e nel nuovo gruppo. Lo accoglierà l'allenatore Massimiliano Allegri, che non vede l'ora di spiegargli i suoi piani tecnici.

Nel 3-5-2, può giocare da prima punta al fianco di Christian Pulisic o Rafael Leão; in un eventuale passaggio al 4-3-3, può giocare da riferimento avanzato rossonero con entrambi ai suoi lati. Füllkrug porta in dote al Milan ben 115 gol. Ne ha fatti 6 con il Greuther Fürth, 18 con il Norimberga, 24 con l'Hannover, 49 con il Werder Brema, quindi 15 con il Borussia Dortmund e 3 con il West Ham.

Debutto previsto a Cagliari venerdì 2 gennaio 2026

Da non accantonare, ovviamente, i 14 messi a segno in 24 partite con la maglia della Germania. Füllkrug, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, ha qualità che possono combaciare con le necessità del Milan - che cercava un centravanti con le sue caratteristiche - e con il nostro campionato. Ha scelto la maglia numero 9, si prevede che possa debuttare in Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, grazie ad una deroga concessa dalla Lega Serie A.

Dopo il primo contatto odierno con Milanello, Allegri e i nuovi compagni, Füllkrug  tornerà poi in Germania per sbrigare altre pratiche e trascorrere il Natale e sarà di nuovo a Milanello dal 26 dicembre per iniziare a prepararsi, con continuità, per risolvere più di qualche grattacapo in campo ai rossoneri per i prossimi sei mesi. E poi si vedrà.

