Milan, le ultime della 'rosea' sul rinnovo di Maignan — Anzi, per la 'rosea' la situazione è addirittura ribaltata. La dirigenza, lo staff tecnico, i compagni di squadra stanno facendo il possibile per convincere Maignan a firmare il rinnovo ed a rimanere. E Maignan è lusingato dai continui attestati di stima. Ciò non significa che sicuramente resterà, ma il dialogo c'è.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, a breve le parti si vedranno. Dopo la proposta degli ultimi giorni, infatti, servirà un incontro per discuterne di persona. Il Milan è convinto di avere fatto il massimo per trattenerlo: il giocatore riflette su quella che, in un senso o in un altro, sarà una scelta di vita.

'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato che, per limare la distanza tra domanda e offerta senza sfondare il tetto c’è la volontà di lavorare sui bonus. Magari inserendone uno legato alla futura partecipazione del Milan alla Champions League e un altro, invece, che andrebbe a 'coprire' questa stagione.

Si lavora sui bonus per colmare la distanza — Che vuol dire? Se la firma arriverà entro poche settimane, diciamo prima della fine del mercato di gennaio o entro l’inizio di marzo, gli potrebbe essere riconosciuto un bonus per la stagione 2025-2026 a integrazione dello stipendio attuale. Una cifra che magari scatterebbe in caso di ingresso nella coppa europea più prestigiosa. Si tratterebbe di una sorta di premio alla firma che incasserebbe se andasse in un altro club a parametro zero.

Il Milan si guarda intorno, monitora la situazione di alti portieri. Ma farà un investimento tra i pali soltanto se Maignan chiuderà definitivamente alla permanenza in rossonero, cioè se dirà di no alla proposta ufficiale che gli è stata fatta. Il tecnico Massimiliano Allegri e l'intero spogliatoio tifano affinché resti, così come l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare credono nella missione rinnovo.