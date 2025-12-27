La sessione invernale di calciomercato, per il Milan, sarà ricca di novità: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare, hanno deciso - infatti - di fare almeno 2-3 acquisti per la squadra di Massimiliano Allegri. Inoltre, rinforzeranno anche in maniera adeguata il Milan Futuro di Massimo Oddo, la Seconda Squadra rossonera che milita in Serie D. Uno dei reparti nei quali i rossoneri cambieranno forma e sostanza è sicuramente l'attacco. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA