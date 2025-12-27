PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Nkunku può partire: per sostituirlo ci sono due nomi forti

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Nkunku può partire: per sostituirlo ci sono due nomi forti

Fortemente negativo l'impatto di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, nella stagione del Milan: il francese può essere tagliato nel calciomercato invernale. Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto alla corte di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Nkunku rischia il taglio a gennaio: ecco chi può sostituirlo nell'attacco del Milan

La sessione invernale di calciomercato, per il Milan, sarà ricca di novità: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare, hanno deciso - infatti - di fare almeno 2-3 acquisti per la squadra di Massimiliano Allegri. Inoltre, rinforzeranno anche in maniera adeguata il Milan Futuro di Massimo Oddo, la Seconda Squadra rossonera che milita in Serie D. Uno dei reparti nei quali i rossoneri cambieranno forma e sostanza è sicuramente l'attacco. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA