Big inglese su Bartesaghi: l’idea e la voglia del Milan è chiara. Le novità

Milan, Bartesaghi un'ascesa senza fine: la Premier League lo osserva, ma i piani dei rossoneri per il suo futuro sono molto chiari. Le novità da Tuttomercatoweb
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il 2025 è stato anche l'anno di Davide Bartesaghi che si è guadagnato, a suon di prestazioni, la posizione da titolare a sinistra del Milan di Massimiliano Allegri. Come scrive Tuttomercatoweb, nonostante l'interesse di club esteri importanti tra cui anche l'Arsenal, il Milan, d'intesa con Allegri, avrebbe deciso di non cedere Bartesaghi che rappresenta presente e futuro della fascia.

Come ricorda TMW, il rinnovo col Milan è stato dello scorso maggio, contratto fino al 2030, ma viste le sue prestazioni e la titolarità guadagnata, ci potrebbe essere un incontro tra Milan e il suo entourage per discutere un possibile adeguamento di stipendio.

Come ribadisce Tuttomercatoweb la volontà del Milan sarebbe chiara: Bartesaghi non si muove, nonostante l'interesse delle big della Premier League. Un'ascesa davvero importante per il giovane classe 2005 che fino alla scorsa stagione non faceva ancora parte del tutto della prima squadra e giocava con più continuità con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

