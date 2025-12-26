E' tempo di preparare la sfida contro il Verona, in programma domenica alle ore 12:30 presso lo stadio di San Siro . Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'allenamento di oggi si è svolto senza troppi problemi o novità sul fronte infortunati. Attualmente l'unico ancora non rientrato in gruppo e il difensore italiano Matteo Gabbia, che ha svolto un personalizzato continuando così il suo percorso verso il recupero.
Milan al lavoro verso il Verona: Gabbia ancora a parte. Primo allenamento per…
Milan, le ultime da Milanello—
Le uniche novità arrivano sul fronte Fullkrug: quest'oggi l'attaccante tedesco ha effettuato il primo allenamento con i colori rossoneri addosso dopo aver ottenuto la delibera dal West Ham, suo ex club che detiene ancora il suo cartellino essendo arrivato a Milano in prestito. Il suo acquisto, ultimato, verrà ufficializzato appena aprirà la sessione di calciomercato invernale, ovvero il 2 di gennaio. Nonostante ciò però, Massimiliano Allegri ha potuto iniziare già a provarlo, facendo le prime constatazioni. Vedremo nei prossimi giorni se giungeranno novità sulle condizioni fisiche di Gabbia.
