E' tempo di preparare la sfida contro il Verona, in programma domenica alle ore 12:30 presso lo stadio di San Siro . Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'allenamento di oggi si è svolto senza troppi problemi o novità sul fronte infortunati. Attualmente l'unico ancora non rientrato in gruppo e il difensore italiano Matteo Gabbia, che ha svolto un personalizzato continuando così il suo percorso verso il recupero.