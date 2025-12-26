Calciomercato Milan, Hugo Souza è un obiettivo: contatti per bloccarlo

"Anche Hugo Souza, portiere del Corinthians, 26 anni, è nella lista del Milan. Le novità che rimbalzano dal Brasile e che confermiamo è che il Milan ha fatto una proposta scritta al Corinthians, respinta da ambo le parti. Il Corinthians ritiene che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore alla proposta fatta dal club rossonero, ma soprattutto Hugo Souza vuole restare al Corinthians fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura. Contratto in scadenza nel 2028, è sicuramente uno dei portieri seguiti dal Milan perché la situazione di Maignan non è ancora chiara".

Nel video successivo ha poi spiegato: "Il Milan prevede di avere nuovi contatti sia con il Corinthians sia con Hugo Souza nel corso di questo mese di gennaio per cercare di anticipare la concorrenza e di vedere se è possibile eventualmente bloccare Hugo Souza in vista di giugno. Volevo specificare che Hugo Souza non ha detto di no al Milan, ha mostrato il suo interesse di chiaramente restare al Corinthians fino a giugno. Anche perché non avrebbe senso trasferirsi a Milano prima, visto che c'è Maignan".

Su Mike Maignan così Moretto: "Vi abbiamo detto più volte è che l’orientamento è che Maignan lasci il Milan a fine stagione, e a oggi non abbiamo segnali differenti da quanto già pubblicato. Non sono stati ancora fatti passi concreti, né dall’una e né dall’altra parte. Ad oggi non ci sono novità e restiamo fermi sull’orientamento raccontato".