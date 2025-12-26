Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Hojlund? Come sta andando

Pianeta Milan
Il Milan poteva risolvere il problema centravanti con Rasmus Hojlund, che alla fine decise di sposare il progetto del Napoli: ecco il suo rendimento con la maglia azzurra
Durante l'ultimo calciomercato estivo il Milan è stato fino agli ultimi giorni di agosto alla ricerca di un attaccante che soddisfacesse le caratteristiche elencate dallo stesso ds rossonero Igli Tare a inizio mercato. L'identikit costruiva un numero 9 'alla Giroud', quindi fisico, bravo nei duelli, capace di tenere il pallone e con una certa caratura internazionale. Dopo tanti nomi, tra cui Vlahovic indicato come preferito da Massimiliano Allegri, il club di Via Aldo Rossi ha completato il reparto offensivo con una seconda punta. Negli ultimi giorni di agosto il Milan ha completato l'acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea, per 37 milioni di euro bonus inclusi.

Calciomercato Milan, che occasione sprecata: Hojlund era perfetto

Prima dell'arrivo di Nkunku, la saga 'centravanti-Milan' ha visto incontrato diversi colpi di scena, tra cui la scelta di mollare Hojlund per Boniface e Harder, finiti entrambi in Bundesliga e non a Milano. Fino a inizio agosto, il Milan aveva inserito in cima alla lista delle punte il giovane attaccante danese in uscita dal Manchester United.

La trattativa sembrava possibile per diversi fattori. L'attaccante danese classe 2003 rappresentava il prototipo di giocatore che poteva rientrare nei parametri RedBird: giovane di prospettiva da rilanciare sui cui era facile creare valore e in uscita dal proprio club, che dopo due stagioni da 26 gol totali in 95 presenze ha voluto puntare sulla stella in ascesa di Benjamin Sesko.

Il vero ostacolo nella trattativa è stato convincere Hojlund della bontà del progetto rossonero, ma soprattutto della fantasiosa formula che offriva il Milan per strapparlo al Manchester United. L'offerta del Diavolo prevedeva un prestito oneroso, con un diritto di riscatto intorno ai 45 milioni di euro. Questa formula rappresentava tutto ciò che il classe 2003 non cercava per la sua nuova tappa. Hojlund era alla ricerca di stabilità dopo i problemi a Manchester, chiedeva perciò, almeno, un prestito condizionato che diventasse obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Proprio l'offerta che ha proposto il Napoli di Aurelio De Laurentiis: 6 milioni di prestito e 44 per il riscatto, che diventa obbligatorio al momento della qualificazione azzurra alla prossima Champions League.

La stagione di Hojlund al Napoli

Ora il Milan si mangia le mani: aveva il colpo in canna, ma non ha sparato. L'acquisto di Rasmus Hojlund, con una formula che offrisse più certezze al danese, avrebbe risolto tutti i problemi attuali del Milan, ancora alla ricerca di un vero numero nove capace di alzare il livello offensivo della squadra.

Finora, i numeri di Hojlund con la maglia del Napoli sono molto positivi: 18 partite giocate, 7 gol e 3 assist, in poco più di 1300 minuti giocati. In attesa di capire come sarà l'attacco rossonero dopo il mercato di gennaio, il Diavolo ha un grosso rimpianto e gioca nella rivale per lo scudetto.

