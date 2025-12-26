Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Brown? Ecco come sta andando

Il 12 luglio 2025 il Fenerbahce annuncia Archie Brown come nuovo giocatore della squadra turca , con cui ha firmato un contratto di 4 anni. Come 'effetto collaterale' il Milan fu preso in giro per il finale della telenovela, attraverso un simpatico video pubblicato sui canali social del club turco . Dopo questa trattativa, il club rossonero ha deciso di virare con forza su Estupinan , prelevato dal Brighton per poco meno di 20 milioni di euro.

Il giocatore inglese, dopo l'annuncio ufficiale confermò che l'accordo col club rossonero era praticamente chiuso: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahce. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener".