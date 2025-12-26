Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Brown? Ecco come sta andando

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
A un certo punto la trattativa entrò nel vivo: secondo diverse fonti, sia Milan che Fenerbahce organizzarono un jet privato per portare Brown da Bruxelles (sede del Gent) verso la loro rispettiva destinazione. Inizialmente, sembrava che fosse ormai chiusa la trattativa col Milan, ma nella notte, una telefonata del presidente del club turco cambiò le sorti della trattativa, in favore del club di Istanbul. Il problema col Milan sembra essere stato riguardo le commissioni per l'entourage di Brown, ritenute dal club rossonero troppo alte per il valore complessivo del giocatore.
Il 12 luglio 2025 il Fenerbahce annuncia Archie Brown come nuovo giocatore della squadra turca, con cui ha firmato un contratto di 4 anni. Come 'effetto collaterale' il Milan fu preso in giro per il finale della telenovela, attraverso un simpatico video pubblicato sui canali social del club turco. Dopo questa trattativa, il club rossonero ha deciso di virare con forza su Estupinan, prelevato dal Brighton per poco meno di 20 milioni di euro.
Il giocatore inglese, dopo l'annuncio ufficiale confermò che l'accordo col club rossonero era praticamente chiuso: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahce. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener".
La stagione di Brown in Turchia—
Nonostante l'esonero di Mourinho, decisivo nella scelta finale del giocatore inglese, la stagione del terzino mancino è positiva. In 25 partite totali con la maglia del Fenerbahce, Brown ha messo a referto 3 reti e 5 assist.
