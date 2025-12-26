Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Brown? Ecco come sta andando

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Brown? Ecco come sta andando

Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Brown? Ecco come sta andando
Archie Brown, vicino al Milan in estate, scelse all'ultimo il Fenerbahce dopo una trattativa da film di Hollywood: ecco come sta andando l'inglese in Turchia
Redazione

La scorsa sessione estiva di calciomercato è stata segnata da diversi cambiamenti nella rosa del Milan dopo il mancato approdo nelle tre competizioni europee esistenti. Durante l'estate ci sono state due cessioni che hanno ferito i tifosi rossoneri: parliamo di Tijjani Reijnders e quella più dolorosa legata a Theo Hernandez. Quest'ultimo è stato ceduto alla squadra araba, allenata dall'ex Inter Simone Inzaghi, Al-Hilal per 25 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Brown era chiuso ma all'ultimo saltò: racconto della trattativa tra jet privati e sfottò social

—  

Dopo questa operazione, era necessario che il Milan prendesse un giocatore che sostituisse, almeno numericamente, il buco lasciato dal terzino tanto amato dal tifo rossonero. A inizio luglio il Milan mise gli occhi su un giocatore del Genk, tale Archie Brown. Terzino sinistro inglese di spinta, classe 2002 sembrava il prescelto di Igli Tare e Giorgio Furlani. Nell'ultima stagione belga, l'esterno mancino ha giocato 46 partite, mettendo a referto 3 gol e 6 assist. Buoni numeri che giustificavano l'offerta rossonera di circa 9 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce, l'altro club che aveva già un accordo col club belga, ma non col giocatore.

LEGGI ANCHE

A un certo punto la trattativa entrò nel vivo: secondo diverse fonti, sia Milan che Fenerbahce organizzarono un jet privato per portare Brown da Bruxelles (sede del Gent) verso la loro rispettiva destinazione. Inizialmente, sembrava che fosse ormai chiusa la trattativa col Milan, ma nella notte, una telefonata del presidente del club turco cambiò le sorti della trattativa, in favore del club di Istanbul. Il problema col Milan sembra essere stato riguardo le commissioni per l'entourage di Brown, ritenute dal club rossonero troppo alte per il valore complessivo del giocatore.

Il 12 luglio 2025 il Fenerbahce annuncia Archie Brown come nuovo giocatore della squadra turca, con cui ha firmato un contratto di 4 anni. Come 'effetto collaterale' il Milan fu preso in giro per il finale della telenovela, attraverso un simpatico video pubblicato sui canali social del club turco. Dopo questa trattativa, il club rossonero ha deciso di virare con forza su Estupinan, prelevato dal Brighton per poco meno di 20 milioni di euro.

Il giocatore inglese, dopo l'annuncio ufficiale confermò che l'accordo col club rossonero era praticamente chiuso: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahce. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener".

La stagione di Brown in Turchia

—  

Nonostante l'esonero di Mourinho, decisivo nella scelta finale del giocatore inglese, la stagione del terzino mancino è positiva. In 25 partite totali con la maglia del Fenerbahce, Brown ha messo a referto 3 reti e 5 assist.

Leggi anche
Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Loftus-Cheek
Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Musah all’Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA