Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 in rossonero dall'estate 2023, non è un titolare fisso del Milan di Allegri. Contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2027). Che voci circolano sul suo rinnovo?
L'estate 2023 verrà ricordata dai tifosi del Milan come quella della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Dopo la partenza dell'ex centrocampista rossonero, il Diavolo chiuse colpi importanti per il reparto. Quello che ha prodotto di più è stato senza dubbio Tijjani Reijnders, oggi al Manchester City. Un altro centrocampista arrivato in rossonero nel 2023 è stato Loftus-Cheek. Poco meno di 20 milioni di euro pagati al Chelsea per un giocatore che è partito subito tra i titolari di Stefano Pioli. Proprio con l'ex allenatore rossonero, nel 2023-24 l'inglese arrivò in doppia cifra di gol segnati, giocando quasi da seconda punta nel 4-2-3-1 del Diavolo.

Con l'addio di Pioli Loftus-Cheek ha perso gran parte del suo lato realizzativo: nel 2024-25 solo un assist e zero reti. Con Massimiliano Allegri, invece, ha segnato un gol in campionato con il Lecce (tutti i dati da transfermarkt). Proprio con l'arrivo di Allegri al Milan e il cambio tattico l'inglese ha perso ulteriori minuti da titolare. Nel 3-5-2 Loftus-Cheek ha giocato di fatto tre ruoli: la mezzala, la prima punta e anche l'esterno destro di centrocampo.

Una carta tattica importante per Massimiliano Allegri, anche se ci sono voci sempre più continue di una sua possibile cessione durante il calciomercato di gennaio. Questo perché Loftus-Cheek ha un contratto con il Milan che è in scadenza nel 2027 e non ci sono voci su possibili trattative al momento. Visto che non dovrebbe arrivare un rinnovo, venderlo a gennaio potrebbe essere l'ultima occasione per il Milan per rientrare nell'investimento fatto con l'inglese. Il giocatore potrebbe volere cambiare aria per cercare un posto da titolare fisso in vista del prossimo mondiale. Si parla di interesse dalla Premier League e anche dalla Lazio di Maurizio Sarri. Vedremo quale sarà il destino di Loftus-Cheek, ma ad oggi un suo rinnovo con il Milan sembra molto lontano.

