Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Loftus-Cheek

Una carta tattica importante per Massimiliano Allegri, anche se ci sono voci sempre più continue di una sua possibile cessione durante il calciomercato di gennaio. Questo perché Loftus-Cheek ha un contratto con il Milan che è in scadenza nel 2027 e non ci sono voci su possibili trattative al momento. Visto che non dovrebbe arrivare un rinnovo, venderlo a gennaio potrebbe essere l'ultima occasione per il Milan per rientrare nell'investimento fatto con l'inglese. Il giocatore potrebbe volere cambiare aria per cercare un posto da titolare fisso in vista del prossimo mondiale. Si parla di interesse dalla Premier League e anche dalla Lazio di Maurizio Sarri. Vedremo quale sarà il destino di Loftus-Cheek, ma ad oggi un suo rinnovo con il Milan sembra molto lontano.