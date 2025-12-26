Calciomercato Milan, siamo a un passo dall'inizio sessione invernale. Il Diavolo lo scorso anno è stato indiscusso protagonista con tante operazioni in entrata e in uscita: il Milan cambiò tanti giocatori durante l'ultima sessione invernale con arrivi dell'ultimo giorno come quelli di Joao Felix, Sottil e Bondo. Alla fine, di quei colpi, è rimasto il solo Gimenez in rosa (Bondo è in prestito alla Cremonese). I rossoneri non dovrebbero rivoluzionare di nuovo la rosa, ma potrebbero puntellare con qualche colpo, pensando magari sempre al futuro. PROSSIMA SCHEDA
CALCIOMERCATO MILAN
Milan in corsa per il giovane talento: possibile sorpresa per il calciomercato di gennaio
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di altri giovani da inserire in rosa per il presente e il futuro del club rossonero. Ecco le ultime novità
