Calciomercato Milan, siamo a un passo dall'inizio sessione invernale. Il Diavolo lo scorso anno è stato indiscusso protagonista con tante operazioni in entrata e in uscita: il Milan cambiò tanti giocatori durante l'ultima sessione invernale con arrivi dell'ultimo giorno come quelli di Joao Felix, Sottil e Bondo. Alla fine, di quei colpi, è rimasto il solo Gimenez in rosa (Bondo è in prestito alla Cremonese). I rossoneri non dovrebbero rivoluzionare di nuovo la rosa, ma potrebbero puntellare con qualche colpo, pensando magari sempre al futuro.