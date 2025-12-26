Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Musah all’Atalanta

Nell'estate 2023 il Milan ha utilizzato i soldi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle (60,80 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% di un'eventuale, futura rivendita) per acquistare Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea (18,90 milioni di euro più 5,5 di bonus), quindi Tijjani Reijnders dall' AZ Alkmaar (24,80 milioni di euro) e infine Yunus Musah dal Valencia (21,20 milioni di euro).

Calciomercato Milan, l'esperienza di Musah con l'Atalanta

C'erano molte aspettative su quest'ultimo, per vari motivi. Era il più giovane della compagnia (classe 2002); conosceva già l'Italia e la lingua italiana per aver vissuto e giocato a calcio nel nostro Paese da piccolo, prima di spiccare il volo per l'Inghilterra e per le giovanili dell'Arsenal; era tra i centrocampisti più desiderati del panorama internazionale (l'Inter e importanti club di Premier League erano sulle sue tracce).