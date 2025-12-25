Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Harder? Ecco come sta andando

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Entrambi molto giovani (2003 il primo, 20o5 il secondo); sicuramente il secondo meno costoso del primo. E quando il Milan si è reso conto di quanto fosse onerosa l'operazione Højlund (poi finito come tutti sanno al Napoli per un pacchetto, tra prestito e riscatto, di circa 50 milioni di euro), ha virato su Harder. 'Suggerito' da Paolo Busardò, intermediario molto vicino all'amministratore delegato Giorgio Furlani, Harder ha acceso i sogni di quest'ultimo. Un po' meno quelli di Allegri. E anche il ragazzo, dinanzi all'opzione Milan, non è che sia rimasto entusiasta così come ci si aspettava.
Bocciato dallo Sporting Lisbona dopo appena un anno—
Lo Sporting lo aveva prelevato, appena un anno prima, per 19 milioni di euro dai danesi del Nordsjælland: nella sua stagione a Lisbona è stato la riserva di Viktor Gyökeres ma ha collezionato, comunque, 13 gol e 10 assist in 54 partite tra campionato e coppe. Media non male: un gol/assist ogni 92' circa, considerando che, effettivamente, sul campo ha trascorso soltanto 2.131'. I portoghesi, però, lo hanno bocciato e scaricato.
Contemporaneamente alla proposta del Milan è arrivata quella del Rennes, con il ragazzo che sembrava preferire i bretoni perché, nella Ligue 1 francese, avrebbe avuto il posto da titolare assicurato. Cosa che il Milan non gli avrebbe dato. Fiutata l'aria, il Diavolo si è un po' defilato, virando su altri obiettivi ma Harder non è finito neanche in Francia. A sparigliare le carte in tavola, infatti, la corte e la proposta del RB Lipsia. Che, quindi, il 1° settembre scorso, versando 24 milioni di euro, ha portato il bomber scandinavo alla 'Red Bull Arena'.
No anche al Rennes. A Lipsia prima parte di stagione pessima—
Rimpianto Milan? Onestamente, mica tanto. In questa prima metà di stagione in Germania, infatti, Harder ha disputato appena 604' in 15 partite tra Bundesliga e di Coppa di Germania. Al suo attivo due assist in Bundesliga con un gol, e un altro assist in Coppa. Insomma, fin qui aspettative completamente disattese e nulla su cui recriminare per i rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA