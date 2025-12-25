Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Harder? Ecco come sta andando

Entrambi molto giovani (2003 il primo, 20o5 il secondo); sicuramente il secondo meno costoso del primo. E quando il Milan si è reso conto di quanto fosse onerosa l'operazione Højlund (poi finito come tutti sanno al Napoli per un pacchetto, tra prestito e riscatto, di circa 50 milioni di euro), ha virato su Harder. 'Suggerito' da Paolo Busardò, intermediario molto vicino all'amministratore delegato Giorgio Furlani, Harder ha acceso i sogni di quest'ultimo. Un po' meno quelli di Allegri. E anche il ragazzo, dinanzi all'opzione Milan, non è che sia rimasto entusiasta così come ci si aspettava.

Bocciato dallo Sporting Lisbona dopo appena un anno — Lo Sporting lo aveva prelevato, appena un anno prima, per 19 milioni di euro dai danesi del Nordsjælland: nella sua stagione a Lisbona è stato la riserva di Viktor Gyökeres ma ha collezionato, comunque, 13 gol e 10 assist in 54 partite tra campionato e coppe. Media non male: un gol/assist ogni 92' circa, considerando che, effettivamente, sul campo ha trascorso soltanto 2.131'. I portoghesi, però, lo hanno bocciato e scaricato.

Contemporaneamente alla proposta del Milan è arrivata quella del Rennes, con il ragazzo che sembrava preferire i bretoni perché, nella Ligue 1 francese, avrebbe avuto il posto da titolare assicurato. Cosa che il Milan non gli avrebbe dato. Fiutata l'aria, il Diavolo si è un po' defilato, virando su altri obiettivi ma Harder non è finito neanche in Francia. A sparigliare le carte in tavola, infatti, la corte e la proposta del RB Lipsia. Che, quindi, il 1° settembre scorso, versando 24 milioni di euro, ha portato il bomber scandinavo alla 'Red Bull Arena'.

No anche al Rennes. A Lipsia prima parte di stagione pessima — Rimpianto Milan? Onestamente, mica tanto. In questa prima metà di stagione in Germania, infatti, Harder ha disputato appena 604' in 15 partite tra Bundesliga e di Coppa di Germania. Al suo attivo due assist in Bundesliga con un gol, e un altro assist in Coppa. Insomma, fin qui aspettative completamente disattese e nulla su cui recriminare per i rossoneri.