Calciomercato: Harder, oltre al Milan sfuma anche il trasferimento al Rennes

In questo scenario, il Rennes , che seguiva il giocatore da tempo e sembrava destinazione certa, è rimasto “beffato”. Ora il club francese valuta altre alternative, tra cui un nome già accostato al Milan nelle scorse settimane: Breel Embolo , attaccante svizzero classe 1997 (27 anni) del Monaco . Ecco le parole di Romano:

"Conrad Harder avanza nelle trattative per unirsi al RB Lipsia. Ora via libera al trasferimento. Il Milan ha fatto la proposta più alta, anche il Rennes è stato in corsa per settimane, ma per Harder non è stata una questione di soldi, che ora si sta avvicinando al Lipsia".