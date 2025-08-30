Calciomercato: Harder, oltre al Milan sfuma anche il trasferimento al Rennes

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, l'ex obiettivo Harder: vicino al Lipsia, Rennes beffato. Il club francese valuta Embolo come alternativa?
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, Conrad Harder, nei giorni scorsi dato per certo come nuovo giocatore del Milan per una cifra intorno ai 27 milioni di euro, non si trasferirà in rossonero.

Il motivo è legato allo Sporting Lisbona, che non ha ancora trovato un sostituto al danese. Harder sarebbe invece molto vicino al Lipsia, alla ricerca di un rinforzo dopo la cessione di Benjamin Sesko al Manchester United.

In questo scenario, il Rennes, che seguiva il giocatore da tempo e sembrava destinazione certa, è rimasto “beffato”. Ora il club francese valuta altre alternative, tra cui un nome già accostato al Milan nelle scorse settimane: Breel Embolo, attaccante svizzero classe 1997 (27 anni) del Monaco. Ecco le parole di Romano:

"Conrad Harder avanza nelle trattative per unirsi al RB Lipsia. Ora via libera al trasferimento. Il Milan ha fatto la proposta più alta, anche il Rennes è stato in corsa per settimane, ma per Harder non è stata una questione di soldi, che ora si sta avvicinando al Lipsia".

