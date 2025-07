Milan, pericolo scampato: Brown contro il Benfica fa autogol e disastri

Milan, autogol goffo di Brown e numeri da horror contro il Benfica. I tifosi rossoneri...

Dopo quanto visto in campo, i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: non c’è motivo per rimpiangere un mancato acquisto che – alla luce dei fatti – non sembrava essere da Milan. Certo, il retroscena del jet privato inviato per portarlo a Milano e la beffa finale con il Fenerbahce che lo strappa ai rossoneri non sono stati il massimo per l'immagine del club, ma il campo ha parlato. I numeri della sua prestazione contro il Benfica sono impietosi: