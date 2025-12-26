Ex Milan, il 2025 di Paulo Fonseca: i suoi numeri al Lione

Purtroppo i risultati non hanno parlato per Fonseca e i casi in campo si sono moltiplicati: il cooling break con Theo e Leao, il caos rigori a Firenze, lo sfogo dopo l'Atalanta e non solo. Dopo il pareggio contro la Roma a San Siro, Fonseca fu esonerato e al suo posto arrivò appunto Conceicao. Dopo il brusco addio al Milan, Fonseca ha trovato casa in Francia, con il Lione. Queste sono le sue cifre con il club francese (numeri da transfermarkt): 41 partite, con 24 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. 85 gol fatti, 50 subiti. 76 punti totali (media punti a partita 1,85).