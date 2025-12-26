Ex Milan, il 2025 di Paulo Fonseca: i suoi numeri al Lione

Pianeta Milan
Il Milan ha avuto un 2024-25 molto complesso, specialmente in panchina. Ecco come sta andando il 2025/26 di Paulo Fonseca al Lione. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan la scorsa stagione non è riuscito a trovare la chiave giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. Il Diavolo, infatti, non si è qualificato a nessuna coppa europea, ha perso ai playoff di Champions League contro il Feyenoord e ha perso la Coppa Italia in finale contro il Bologna. L'unica nota positiva rimane la Supercoppa Italiana vinta a Riyad contro l'Inter. Trofeo che alzò Sergio Conceicao, arrivato in panchina a fine dicembre al posto di Paulo Fonseca. L'ex allenatore tra le altre della Roma arrivò per prendere il posto di Stefano Pioli che, con tutti i suoi difetti, aveva riportato il Milan nelle zone alte della classifica, fino a vincere il 19esimo scudetto della storia rossonera.

Ex Milan, i numeri di Fonseca al Lione

L'arrivo di Fonseca non fu per nulla facile: prima le voci su Lopetegui, poi smentite e infine l'arrivo al Diavolo dell'allenatore portoghese. Subito idee chiare: possesso palla, gioco dominante e calcio posizionale. Tutte qualità che il Milan ha messo in campo poche volte durante la sua gestione. Ad esempio nella storica vittoria in Champions League contro il Real Madrid. Ecco a favore di Fonseca resta il buonissimo percorso in Europa del Milan con la sua gestione: in piena corsa per la top 8 europea, sprecata poi da Conceicao.

Purtroppo i risultati non hanno parlato per Fonseca e i casi in campo si sono moltiplicati: il cooling break con Theo e Leao, il caos rigori a Firenze, lo sfogo dopo l'Atalanta e non solo. Dopo il pareggio contro la Roma a San Siro, Fonseca fu esonerato e al suo posto arrivò appunto Conceicao. Dopo il brusco addio al Milan, Fonseca ha trovato casa in Francia, con il Lione. Queste sono le sue cifre con il club francese (numeri da transfermarkt): 41 partite, con 24 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. 85 gol fatti, 50 subiti. 76 punti totali (media punti a partita 1,85).

