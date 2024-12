"Esonero? È vero, sono uscito fuori dal Milan. Questa è la vita, ma ho fatto tutto quello che potevo…”. Queste le parole di Paulo Fonseca

"Esonero? È vero, sono uscito fuori dal Milan. Questa è la vita, ma ho fatto tutto quello che potevo…”. Queste le parole di Paulo Fonseca all'uscita dello Stadio San Siro dopo il pareggio contro la Roma. In mattinata atteso il comunicato ufficiale con l'annuncio dell'esonero. In arrivo Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto con un contratto fino a fine anno con opzione di rinnovo. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi.