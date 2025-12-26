Ex Milan, il 2025 di Malick Thiaw: i suoi numeri al Newcastle

Con il Newcastle si è conquistato un posto da titolare con splendide prestazioni al centro della difesa. Il suo allenatore Howe ne ha parlato in questo modo: "E' un talento eccezionale. Ha un po' di tutto nel suo gioco. E sono stato davvero contento di come ha iniziato qui". Thiaw ha totalizzato già 23 presenze con il club inglese con anche due gol messi a segno. Sicuramente è un talento ancora in crescita visto che è un classe 2001. Secondo il sito specializzato transfermarkt.it il suo valore di mercato è di circa 40 milioni di euro. Valore che potrebbe presto salire.