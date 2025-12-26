Pianeta Milan
Ex Milan, il 2025 di Malick Thiaw: i suoi numeri al Newcastle

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Malick Thiaw al Newcastle. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Thiaw aveva iniziato la pre stagione con Massimiliano Allegri con il vento nelle vele. Il difensore tedesco, infatti, sembrava destinato a diventare un titolare fisso della difesa a tre del Diavolo. Durante la tournée estiva dei rossoneri, però, il calciatore è stato ceduto al Newcastle per una cifra che dovrebbe superare i 40 milioni di euro. "Ho deciso io di andare a Newcastle. Sì, sono contento", queste le parole del difensore tedesco in esclusiva al nostro sito. Nella nostra intervista il difensore aveva aggiunto: "Ho avuto tre anni buoni con il Milan. Alla fine non ho giocato tanto. Allegri mi aveva detto che avrei giocato, ma volevo trovare qualcosa di nuovo".

Ex Milan, i numeri di Thiaw al Newcastle

Un cambio quindi fortemente voluto dal difensore tedesco. Il Milan decise di chiudere la difesa con due colpi pensati più in prospettiva che per il presente: dentro De Winter dal Genoa e Odogu dal Wolfsburg con Tomori, Gabbia e Pavlovic che sono diventati titolare inamovibili del Milan di Massimiliano Allegri. Un peccato la cessione di Thiaw a livello tecnico: 85 presenze con un gol contro il Real Madrid e due assist con la maglia rossonera. Alti e bassi, ma come detto sembrava in piena rampa di lancio con Massimiliano Allegri in panchina.

Con il Newcastle si è conquistato un posto da titolare con splendide prestazioni al centro della difesa. Il suo allenatore Howe ne ha parlato in questo modo: "E' un talento eccezionale. Ha un po' di tutto nel suo gioco. E sono stato davvero contento di come ha iniziato qui". Thiaw ha totalizzato già 23 presenze con il club inglese con anche due gol messi a segno. Sicuramente è un talento ancora in crescita visto che è un classe 2001. Secondo il sito specializzato transfermarkt.it il suo valore di mercato è di circa 40 milioni di euro. Valore che potrebbe presto salire.

