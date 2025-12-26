Il 2025 di Pulisic: 9 gol e una valutazione da capogiro

Pianeta Milan
Milan, Pulisic continua a segnare con continuità da bomber da quando è arrivato in rossonero. Ecco i suoi numeri nel 2025 e quanto costa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Da quando è arrivato al Milan, Pulisic è diventato subito uno dei giocatori più importanti dei rossoneri. Arrivato dal Chelsea per circa 20 milioni di euro, rappresenta certamente il colpo di mercato più importante a livello di qualità prezzo della gestione Furlani-Moncada e RedBird. Uno dei colpi più importanti in tutto il campionato italiano. L'ex blues arrivava con molti dubbi visti i suoi continui infortuni, ma già con Stefano Pioli in panchina ha fatto capire da subito di essere un fuoriclasse assoluto per la Serie A. 2023-24 12 gol e 9 assist in Serie A, 15 e 11 se contiamo tutte le competizioni.

Numeri in aumento nella stagione successiva, nonostante il pessimo anno del Milan in generale: 11 gol e 11 assist in campionato, 17 e 12 se consideriamo tutte le competizioni. Davvero dati eccelsi specialmente se consideriamo la stagione veramente difficile dei rossoneri in generale. In questa stagione, invece, Pulisic ha segnato 7 gol con 2 assist in campionato, 9 gol se si considerano tutte le competizioni (dati transfermarkt). Numeri talmente importanti che il club dovrebbe presto rinnovare il contratto del giocatore per blindarlo da possibili assalti estivi delle top club in Europa.

Come detto, Pulisic è stato pagato circa una ventina di milioni di euro da parte del Milan. Grazie ai suoi gol e alle prestazioni con la maglia rossonera, il valore dell'esterno statunitense è cresciuto moltissimo. Oggi Pulisic vale circa 60 milioni di euro secondo il sito transfermarkt. Se qualcuno vorrà provare a strappare il giocatore al Milan, probabilmente, dovrà offrire anche di più. La speranza è che Pulisic possa giocare con la maglia rossonera il più a lungo possibile e che possa segnare gol a non finire. In questa stagione, tra l'altro, Pulisic è stato fermato anche da vari infortuni. Nonostante questo il capitano degli USA è il vero bomber stagionale del Milan e forse lo è da quando è arrivato in rossonero praticamente.

