Il 2025 di Pulisic: 9 gol e una valutazione da capogiro

Come detto, Pulisic è stato pagato circa una ventina di milioni di euro da parte del Milan. Grazie ai suoi gol e alle prestazioni con la maglia rossonera, il valore dell'esterno statunitense è cresciuto moltissimo. Oggi Pulisic vale circa 60 milioni di euro secondo il sito transfermarkt. Se qualcuno vorrà provare a strappare il giocatore al Milan, probabilmente, dovrà offrire anche di più. La speranza è che Pulisic possa giocare con la maglia rossonera il più a lungo possibile e che possa segnare gol a non finire. In questa stagione, tra l'altro, Pulisic è stato fermato anche da vari infortuni. Nonostante questo il capitano degli USA è il vero bomber stagionale del Milan e forse lo è da quando è arrivato in rossonero praticamente.