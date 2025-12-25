Ex Milan, il 2025 di Theo Hernandez: i suoi numeri all’Al-Hilal

Come sta andando la stagione di Theo Hernandez con la maglia dell'Al-Hilal? Il francese dominava in Europa e in Italia con la sua straordinaria capacità di correre sulla fascia, segnare e servire assist. Qualità che ovviamente sono rimaste anche in un campionato di livello inferiore alla Serie A. Per il francese sono 17 le presenze totali con la squadra di Simone Inzaghi con 5 gol e due assist. Una prima parte di stagione ottima per l'ex Milan: la sua valutazione attuale secondo transfermarkt.it è di 28 milioni di euro. Vedremo se il futuro il francese tornerà a giocare nel calcio europeo oppure no.