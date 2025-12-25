Pianeta Milan
Ex Milan, il 2025 di Theo Hernandez: i suoi numeri all’Al-Hilal

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Theo Hernandez all'Al-Hilal. Ecco i suoi numeri
Milan, Theo Hernandez ha scritto la storia del club rossonero segnando gol su gol con la maglia rossonera: il terzino francese ha chiuso (almeno per il momento) la sua carriera con il Diavolo con 34 gol e 45 assist in 262 presenze. Theo Hernandez, infatti, è il difensore rossonero con più gol in Serie A superando anche la leggenda Paolo Maldini. Una storia nata proprio dall'intuizione dell'ex dirigente rossonero che prese il francese dal Real Madrid. Poche partite per fare capire ai tifosi di avere un terzino sinistro fuori categoria per la Serie A.

Ex Milan, i numeri di Theo Hernandez all'Al-Hilal

Una storia d'amore che si è spenta piano piano nell'ultimo anno di Theo Hernandez al Milan: un contratto in scadenza nel giugno 2026 e nessuna novità su un possibile rinnovo di contratto. L'addio durante la scorsa estate sembrava inevitabile. Prima la trattativa con l'Atletico Madrid, poi il pressing costante dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Alla fine anche Theo Hernandez trovò l'accordo per giocare in Saudi Pro League e la storia d'amore con il Milan si concluse proprio durante la scorsa sessione di calciomercato. Al momento il suo posto in rossoneri è preso dal giovane Bartesaghi, che ha parlato spesso di Theo Hernandez come suo idolo.

Come sta andando la stagione di Theo Hernandez con la maglia dell'Al-Hilal? Il francese dominava in Europa e in Italia con la sua straordinaria capacità di correre sulla fascia, segnare e servire assist. Qualità che ovviamente sono rimaste anche in un campionato di livello inferiore alla Serie A. Per il francese sono 17 le presenze totali con la squadra di Simone Inzaghi con 5 gol e due assist. Una prima parte di stagione ottima per l'ex Milan: la sua valutazione attuale secondo transfermarkt.it è di 28 milioni di euro. Vedremo se il futuro il francese tornerà a giocare nel calcio europeo oppure no.

