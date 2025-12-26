Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, il 2025 di Abraham: i suoi numeri al Besiktas

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, il 2025 di Abraham: i suoi numeri al Besiktas

Ex Milan, il 2025 di Abraham: i suoi numeri al Besiktas
Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Tammy Abraham al Besiktas. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Abraham è stato un caso strano dell'attacco rossonero. L'ex attaccante della Roma era arrivato durante la scorsa estate, in uno scambio di prestiti gratuiti con i giallorossi: al Diavolo l'inglese, nella capitale Saelemaekers. A fine stagione entrambi i giocatori sono rientrati nelle rispettive squadre di appartenenza. La stagione di Abraham al Milan è stata criticata da molti, ma a conti fatti e numeri alla mano l'attaccante inglese ha avuto un ottimo impatto con la maglia rossonera. Tanto è vero che viste le difficoltà in attacco della squadra di Allegri, avrebbe fatto stato comodo tenere Abraham in rosa anche in questa stagione.

Ex Milan, i numeri di Abraham al Besiktas

—  

Si perché i numeri parlano chiaro: 44 partite in rossonero per Abraham con 10 gol e 7 assist. Un impatto decisamente importante, visto anche che spesso non era il titolare della squadra ed entrava dalla panchina. I minuti al Milan dell'attaccante, infatti, sono meno di 1800 in totale. Un peccato per Allegri non potere contare su una prima punta di peso come l'inglese che avrebbe fatto sicuramente comodo in questo periodo della stagione. In estate la Roma ha trovato l'accordo per la cessione al Besiktas, visto che Abraham non rientrava nei piani di Gasperini.

LEGGI ANCHE

Con la squadra turca, Abraham ha avuto davvero un ottimo impatto: 23 presenze con 12 gol e 2 assist. Insomma un bomber di razza. Certo è difficile paragonare i numeri in un campionato di livello inferiore alla Serie A come quello turco, ma l'impatto dell'inglese è stato eccezionale. Come alla fine è stata più che buona la stagione vissuta da Abraham con la maglia del Milan: il gol decisivo in Supercoppa Italiana contro l'Inter, l'altro gol nel derby e le buone prestazioni in generali. Forse Abraham ha pagato la stagione negativa del Diavolo in toto, ma sicuramente aveva dimostrato di potere dare una mano importante ai rossoneri in avanti.

 

Leggi anche
Ex Milan, il 2025 di Malick Thiaw: i suoi numeri al Newcastle
Il 2025 di Pulisic: 9 gol e una valutazione da capogiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA