Ex Milan, il 2025 di Abraham: i suoi numeri al Besiktas

Milan, Abraham è stato un caso strano dell'attacco rossonero. L'ex attaccante della Roma era arrivato durante la scorsa estate, in uno scambio di prestiti gratuiti con i giallorossi: al Diavolo l'inglese, nella capitale Saelemaekers. A fine stagione entrambi i giocatori sono rientrati nelle rispettive squadre di appartenenza. La stagione di Abraham al Milan è stata criticata da molti, ma a conti fatti e numeri alla mano l'attaccante inglese ha avuto un ottimo impatto con la maglia rossonera. Tanto è vero che viste le difficoltà in attacco della squadra di Allegri, avrebbe fatto stato comodo tenere Abraham in rosa anche in questa stagione.