Ex Milan, il 2025 di Abraham: i suoi numeri al Besiktas

Con la squadra turca, Abraham ha avuto davvero un ottimo impatto: 23 presenze con 12 gol e 2 assist. Insomma un bomber di razza. Certo è difficile paragonare i numeri in un campionato di livello inferiore alla Serie A come quello turco, ma l'impatto dell'inglese è stato eccezionale. Come alla fine è stata più che buona la stagione vissuta da Abraham con la maglia del Milan: il gol decisivo in Supercoppa Italiana contro l'Inter, l'altro gol nel derby e le buone prestazioni in generali. Forse Abraham ha pagato la stagione negativa del Diavolo in toto, ma sicuramente aveva dimostrato di potere dare una mano importante ai rossoneri in avanti.
