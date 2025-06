Tammy Abraham, rientrato alla Roma dopo il prestito annuale al Milan, pronto a ripartire in questo calciomercato estivo. Le ultime news

Tammy Abraham, classe 1997, è rientrato alla Roma per fine prestito dopo un'annata da 10 gol e 7 assist in 45 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con il Milan. Ma è pronto già a ripartire in questa sessione estiva di calciomercato.