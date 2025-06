Vieri: 'Milan oggi più debole. Quanti soldi avrà Tare per lavorare?'

Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva per il 'Corriere della Sera'

Daniele Triolo Redattore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 11:13)

Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante anche del Milan nella prima metà della stagione 2005-2006, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Ex Milan, Vieri: "Servono mercato e idee di grandissima qualità" — Sul Milan: «A oggi è più debole. Via Tijjani Reijnders, via Theo Hernández, ovvero uno dei centrocampisti migliori a livello internazionale e uno dei 2-3 terzini più forti del mondo. Partenze devastanti. E poi vediamo cosa vorrà fare Mike Maignan. Gente che non rimpiazzi facilmente, anzi non la rimpiazzi proprio a costi moderati. Servono mercato e idee di grandissima qualità».