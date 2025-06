Calciomercato Milan, un ex interista in cabina di regia? L’indiscrezione

Lucien Agoumé, ex Inter, del Siviglia, piace al Milan per il centrocampo | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Oggi, lunedì 30 giugno, termina ufficialmente la stagione 2024-2025 ma, come tutti sanno, il calciomercato in vista dell'annata 2025-2026 impazza già da un mese abbondante, con il Milan che ora si prepara alla rivoluzione. Dopo aver venduto giocatori per oltre 100 milioni di euro nella prima fase di trattative, da domani - seconda finestra estiva dei trasferimenti - il Diavolo procederà in parallelo, tra tante entrate e molte uscite. Obiettivo del direttore sportivo Igli Tare, regalare al nuovo allenatore Massimiliano Allegri una rosa snella e competitiva per vincere Scudetto e Coppa Italia. PROSSIMA SCHEDA