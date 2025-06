Calciomercato Milan, ufficiale: addio Abraham, torna alla Roma

Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, lascia il Milan per fine prestito in questo calciomercato estivo. Fa ritorno nella Capitale

Il Milan ha comunicato, attraverso i propri canali social ufficiali, l'addio a Tammy Abraham in questa sessione estiva di calciomercato .

"In doppia cifra per gol e impegno totale ogni minuto! Grazie, Tammy", recita il post pubblicato dal club di Via Aldo Rossi sui social.