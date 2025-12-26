Milan, Moretto: 'Nel 2026 attese novità dal punto di vista societario'

Non solo mercato, anche novità sulla struttura interna del Milan. Secondo Matteo Moretto nel 2026 ci saranno cambiamenti societari nel club. Ecco le sue dichiarazioni
Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto giornalista di calciomercato Matteo Moretto ha rivelato importanti novità sul futuro dell'assetto societario del Milan. Secondo lui, nel 2026 ci saranno diverse novità che riguarderanno la struttura interna del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito.
Milan, le parole di Moretto sulle possibili novità in società
—
"Per il Milan dal punto di vista societario in questo 2026 ci aspettiamo sicuramente delle possibili novità perché iniziano ad esserci movimenti relativamente importanti sulla situazione economico-finanziaria del club. Da capire se ci possa essere una cessione di una quota o se ci possa essere un finanziamento per ripianare il debito con Elliott. Oppure eventualmente ci possa essere una cessione del club".