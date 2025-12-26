Calciomercato Milan, Gabriel Jesus non si muove: la conferma dell'esperto

Il calciomercato è ormai alle porte e le indiscrezioni sulle strategie rossonere si fanno sempre più insistenti. Una di queste riguardava il possibile arrivo in prestito di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal è tornato da poco da un lungo infortunio e sembra che non abbia nessuna intenzione di lasciare il club londinese. Lo afferma il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto in uno degli ultimi video pubblicati sul canale YouTube di Fabrizio Romano.