Calciomercato Milan, Gabriel Jesus non si muove: la conferma dell'esperto

Matteo Moretto rivela importanti novità su Gabriel Jesus: il brasiliano non è un obiettivo del Milan in vista del prossimo calciomercato. Ecco le ultime sull'attaccante dell'Arsenal
Il calciomercato è ormai alle porte e le indiscrezioni sulle strategie rossonere si fanno sempre più insistenti. Una di queste riguardava il possibile arrivo in prestito di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal è tornato da poco da un lungo infortunio e sembra che non abbia nessuna intenzione di lasciare il club londinese. Lo afferma il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto in uno degli ultimi video pubblicati sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
Milan, Gabriel Jesus non è nella lista del club
Secondo Moretto, tra gli obiettivi del Milan nel prossimo mercato di gennaio non rientra l'arrivo di Gabriel Jesus. L'idea di lasciare l'Arsenal non sembra essere neanche nella testa dell'attaccante brasiliano. Come ricorda il giornalista, Gabriel Jesus nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lunga lettera in cui rinnova il proprio amore verso il suo club e i suoi tifosi, promettendo di voler fare la storia con la maglia dei 'Gunners'.