Milan, Nkunku a rischio in vista di gennaio: Tare pronto a valutare offerte per il francese

Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe salutare già a gennaio: le ultime
L'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X riferisce importanti novità sul futuro di Christopher Nkunku al Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante francese
Redazione

Christopher Nkunku potrebbe fare le valigie dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Milano. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Milan non sarebbe soddisfatto delle prestazioni del francese. Nel caso si presentasse una buona offerta per l'ex Chelsea, il club di Via Aldo Rossi potrebbe valutare una sua cessione già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Milan pronto a valutare offerte per Nkunku

—  

Come ricorda Schira, il club rossonero ha acquistato Nkunku negli ultimi giorni dello scorso agosto investendo una cifra importante per il suo cartellino e per il suo stipendio. Per strapparlo dal club inglese il Milan ha sborsato 37 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. A livello contrattuale, il nazionale francese guadagna ben cinque milioni di euro a stagione.

In questa stagione, l'ex talento del Lipsia ha giocato 14 partite con la maglia del Milan, per un totale di circa 700 minuti, in cui ha trovato un solo gol in Coppa Italia e due assist in Serie A, l'ultimo contro il Sassuolo per Davide Bartesaghi. In attesa di capire come si evolverà questa dinamica, il mercato del Milan per rinforzare il reparto offensivo potrebbe non essere finito con il solo arrivo di Niclas Fullkrug.

