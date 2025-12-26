Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe salutare già a gennaio: le ultime

Christopher Nkunku potrebbe fare le valigie dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Milano. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Milan non sarebbe soddisfatto delle prestazioni del francese . Nel caso si presentasse una buona offerta per l'ex Chelsea, il club di Via Aldo Rossi potrebbe valutare una sua cessione già nella prossima sessione invernale di calciomercato .

Milan pronto a valutare offerte per Nkunku

Come ricorda Schira, il club rossonero ha acquistato Nkunku negli ultimi giorni dello scorso agosto investendo una cifra importante per il suo cartellino e per il suo stipendio. Per strapparlo dal club inglese il Milan ha sborsato 37 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. A livello contrattuale, il nazionale francese guadagna ben cinque milioni di euro a stagione.