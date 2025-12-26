Il 2025 l'anno di Bartesaghi. Capello: 'Mi piace. Tassotti mi ha detto che ...'

La stagione 2025-26 è iniziata per il Milan con due cambi importanti: arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Cambio anche tattico, con il Milan che è passato al 3-5-2. Dopo la partenza in estate di Theo Hernandez, Davide Bartesaghi ha pian piano preso il posto da titolare della fascia sinistra. Crescita costante del classe 2005 coronata dalla recente doppietta contro il Sassuolo. Parole importante per il terzino sinistro del Milan, sono arrivate nel 2025 dall'ex allenatore del Milan Fabio Capello. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport': "Bartesaghi invece mi piace, lo giudico per le partite che ho visto ma non solo. Ne ho parlato con Mauro Tassotti, mi ha detto che è bravo e può avere un futuro nel Milan. C’è da fidarsi di chi lo vede ogni giorno al lavoro". Un grande attestato di fiducia per Bartesaghi da un tecnico che ha scritto anche la storia del Milan.