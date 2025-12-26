Meteore Milan: che fine ha fatto Lazetic? I suoi numeri all’Aberdeen

Pianeta Milan
Ricordate Lazetic? Ora all'Aberdeen (Scozia) sembra aver trovato continuità e numeri, ma al Milan ebbe la fortuna di vincere uno scudetto...
Non sono tanti i giocatori, soprattutto nei recenti anni, a poter dire di aver vinto uno scudetto con la maglia del Milan. Dalle parti di Milanello sono passati tantissimi giocatori che non hanno avuto questa fortuna, ma c'è una meteora del passato rossonero che può dire di avercela fatta.

Meteore Milan, vi ricordate di Lazetic?

Parliamo di Marko Lazetic. Quando il Milan lo acquista nel gennaio 2022 dalla Stella Rossa, MarkoLazetic è considerato uno dei centravanti più promettenti del calcio serbo. Classe 2004, fisico imponente, senso del gol e margini di crescita evidenti: i rossoneri investono circa 5 milioni di euro, battendo la concorrenza di diversi club europei. L'operazione è pensata in prospettiva, come investimento per il futuro più che come rinforzo immediato.

Nei primi sei mesi in rossonero, colleziona solo una presenza in Coppa Italia e 5 con la Primavera del Milan. Nonostante questo, il serbo può vantare nel suo palmarès lo scudetto 2021/22, come testimoniano anche le foto durante la parata col bus scoperto e dopo il fischio finale a Reggio Emilia. Nella stagione successiva trova ancora poco spazio. Fino a gennaio si contano 8 presenze con la Primavera e una sola con la prima squadra, con cui avviene l'esordio in Serie contro la Cremonese.

Ora all'Aberdeen: i numeri della sua stagione

Dopo i primi sei mesi della stagione 2022/23, il club valuta opzioni per la crescita del ragazzo. Così comincia la sua avventura in prestito in giro per l'Europa. Prima con la maglia del SCH Altach in Austria con cui non segna nessun gol, poi al Fortuna Sittard in Olanda dove gioca appena 176' senza mai segnare e, infine, al FK TSC in Serbia con cui collezione 43 presenze e 2 gol.

Al termine della stagione, il Milan lo cede all'Aberdeen, squadra che milita nel campionato scozzese con cui sembra essere riuscito a trovare continuità e qualche cifra discreta. Lazetic, infatti, ha segnato 4 gol con 2 assist in 21 presenze, di cui 6 in Conference League.

