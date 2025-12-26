Meteore Milan: che fine ha fatto Lazetic? I suoi numeri all’Aberdeen

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Nei primi sei mesi in rossonero, colleziona solo una presenza in Coppa Italia e 5 con la Primavera del Milan. Nonostante questo, il serbo può vantare nel suo palmarès lo scudetto 2021/22, come testimoniano anche le foto durante la parata col bus scoperto e dopo il fischio finale a Reggio Emilia. Nella stagione successiva trova ancora poco spazio. Fino a gennaio si contano 8 presenze con la Primavera e una sola con la prima squadra, con cui avviene l'esordio in Serie contro la Cremonese.
Ora all'Aberdeen: i numeri della sua stagione—
Dopo i primi sei mesi della stagione 2022/23, il club valuta opzioni per la crescita del ragazzo. Così comincia la sua avventura in prestito in giro per l'Europa. Prima con la maglia del SCH Altach in Austria con cui non segna nessun gol, poi al Fortuna Sittard in Olanda dove gioca appena 176' senza mai segnare e, infine, al FK TSC in Serbia con cui collezione 43 presenze e 2 gol.
Al termine della stagione, il Milan lo cede all'Aberdeen, squadra che milita nel campionato scozzese con cui sembra essere riuscito a trovare continuità e qualche cifra discreta. Lazetic, infatti, ha segnato 4 gol con 2 assist in 21 presenze, di cui 6 in Conference League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA