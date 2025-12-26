Meteore Milan: che fine ha fatto Lazetic? I suoi numeri all’Aberdeen

Ricordate Lazetic? Ora all'Aberdeen (Scozia) sembra aver trovato continuità e numeri, ma al Milan ebbe la fortuna di vincere uno scudetto...

Non sono tanti i giocatori, soprattutto nei recenti anni, a poter dire di aver vinto uno scudetto con la maglia del Milan. Dalle parti di Milanello sono passati tantissimi giocatori che non hanno avuto questa fortuna, ma c'è una meteora del passato rossonero che può dire di avercela fatta.